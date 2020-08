Tatár Imola elöljáróban leszögezte, a helyi rendőrségnek nem az kellene legyen a fő feladata, hogy a parkolójegyeket ellenőrizze, sokkal inkább a szabálytalan parkolás visszaszorítására kellene koncentráljon a testület. Véleménye szerint szükség van a parkolási rendszer átszervezésére a megyeszékhelyen, „nem akarjuk, hogy az egész város egy nagy fizetéses parkolóvá váljon” – fogalmazott. Megjegyezte, a belvárosi parkolás esetén differenciált díjszabást kellene bevezetni, a mellékutcákban lévő parkolóhelyeknél például díjcsökkentést javasolnak.

A lakónegyedi parkolóknál is hasonló intézkedést szorgalmaz azok számára, akik a délelőtti órákban szabadon hagyják bérelt parkolóhelyeiket, nem emelik fel a sárga zárszerkezetet arra az időre, amíg távol vannak, máshol parkolnak. Közintézmények előtt ugyanakkor korlátozott számú, emelt díjas parkolóhely fenntartását ajánlja, úgy véli, lenne igény rá, mert a gyorsabb ügyintézéshez ezeket az emberek használnák is, hiszen a belvárost gyakran kétszer is körbe kell járni napközben, hogy parkolni lehessen.

„A parkolási gondok igazi megoldása csak emeletes parkolóházak építése lehet” – szögezte le Tatár Imola, ehhez pedig szükséges a helyszínek azonosítása, esetleges partnerek bevonása. Mint mondta, nem muszáj nagy épületekben gondolkodni, kisebb parkolóházak kialakítására a régi kazánházak helyén is lehetőség van.

A parkolási díjak kapcsán a sajtótájékoztatón részt vevő Nagy Gábor Levente, a Magyar Polgári Párt sepsiszentgyörgyi vezetője elmondta: közeli, gazdaságilag fejlettebb nagyvárosokban, ahol jobb a lakosság fizetőképessége is, kevesebbet kell fizetni. Brassóban óránként 2,28 lej a parkolási díj, a piacnál 1,8 lej, a napidíj pedig 14,85 lej, ezzel szemben Sepsiszentgyörgyön 3 lej, illetve 15 lej – mondta. Nagyszebenben körzetenként változik a díjszabás, a városközpontban 2,37 lej az óradíj, a távolabbi területeken pedig 1,44 lej, a napi parkolás 12,57 lejbe kerül.

Újságírói kérdésre válaszolva Tatár Imola azt mondta, legalább három kisebb parkolóház létesítésére lenne lehetőség a megyeszékhelyen. Nagy Gábor Levente úgy véli, egy ilyen létesítményt a belvárosban is meg lehetne építeni, a kereskedelmi bank mögötti területen (ahol most fizetéses parkoló működik – szerk. megj.), egy másikat pedig a dollárpiaccal szembeni területen. Az EMSZ polgármester-jelöltje leszögezte, a városvezetés dolga, hogy feltérképezze ezeket a helyeket, ugyanakkor területvásárlást is javasol. Becslése szerint ezer parkolóhely létesítése enyhítené a parkolási gondokat a városban.