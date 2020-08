Miért nem dolgoznak a Kós Károly utcában?

Leállt a munka Sepsiszentgyörgyön a Kós Károly utca utolsó szakaszán, több mint két hónapja immár, hogy sem munkagép, sem pedig munkás nem dolgozik a helyszínen, és a járda is befejezetlen – tette szóvá csütörtöki sajtótájékoztatóján Nagy Gábor Levente.

A Magyar Polgári Párt sepsiszentgyörgyi vezetője szerint egy mindössze 250 méter hosszú, félkész szakaszról van szó, aminek befejezését nagyon várják az ott lakók, s érthetetlennek tarja, hogy több hete nem történik semmi. Mint mondta, már csak a koptatóréteget kellene elteríteni, hogy végre biztonságosan lehessen autózni az említett szakaszon, ahol jelenleg az úttestből 10–15 cm-re kiemelkedő csatornatetők nehezítik a forgalmat. Most, hogy ezeket is kerülgetniük kell, a félkész úton a nagyobb teherjárművek igencsak megrázzák a környező házakat – mondta.

Nagy Gábor Levente szóvá tette a járdák állapotát is: ősszel felásták, majd egész télen úgy hagyták gödrösen, tavasszal ismét dolgoztak, aztán egy ideje ott is leállt a munka, így nehéz a gyalogosközlekedés. Megjegyezte, a Kós Károly utcában megemelték az út, valamint a járda szintjét, akárcsak a József Attila utcában, ahol a felújítás néhol kellemetlen helyzetet eredményezett: helyenként olyan magas a járda, hogy arról be lehetne lépni a házak ablakán. Ki felel ezért a munkáért, nézték-e meg, mit csináltak? – vetette fel. A polgármester számára mindig a központ a fontos, de a szemerjaiak megérdemlik, hogy végre befejezzék az út és a járdák felújítását – összegzett az MPP megyeszékhelyi vezetője.

Antal Árpád polgármester érdeklődésünkre elmondta, a Kós Károly utca utolsó szakaszának befejezésénél az áramszolgáltatóra vártak, amely a múlt héten távolította el a régi közvilágítási oszlopokat, így hétfőn az önkormányzat „visszaadhatta a terepet a kivitelezőnek”, amely most már folytathatja az aszfaltozást, illetve a József Attila és a Jókai Mór utca kereszteződésénél a körforgalom kialakítását. Utóbbit a munkálatok idejére felszámolták. A városvezető rámutatott, a hátralévő elvégzendő feladatok pár hetet vehetnek igénybe. (ndi)