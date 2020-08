Nemcsak színészként, de színházigazgatóként is figyelemre méltó teljesítményt nyújtott, azon túl is, hogy fő feladatának a színházi ügyek intézését, a minőségi előadásokra való törekvést tekintette. Az intézményvezetők közt példátlan szakmai alázattal ismerte fel és kezelte a Figura Stúdió rendezőjének és hat színészének 1994-es Sepsiszentgyörgyre érkezését, a színházi „vérfrissítés” szükségességét, a háromszéki teátrum Bocsárdi László nevéhez fűződő sikersorozatát ő tette lehetővé. Nemes Levente 2008-tól nyugdíjba vonult, de azóta is folyamatosan játszik, újabb és újabb szerepekre kérik fel a rendezők. Soha nem volt szerepálma, szerinte a színjátszás társasjáték, egy „fantasztikusan nagy kaland”.

Kiemelkedő művészi teljesítményét elismerések, díjak is jelzik: 2001-ben a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának életműdíját vehette át, 2007-ben Szentgyörgyi István- és Jászai Mari-díjat, 2009-ben Kaszás Attila-díjat kapott. Kiemelkedő művészi teljesítményét Sepsiszentgyörgy városa Pro Urbe díjjal ismerte el.

Röviden

ÁRAMSZÜNET. Sepsiszentgyörgyön pénteken 8–16 óráig a Borvíz utcában szünetel az áramszolgáltatás.

ERDÉLYI SZÁSZ TÖRZSASZTAL. A minden hónap második csütörtökjén Sepsiszentgyörgyön megszervezett német nyelvű törzsasztalt ma 19 órától a Bástya étterem teraszán tartják. Bejárat az épülettől jobbra, a terasz az épület mögött található. Információk: stammtisch.ro.

LOMTALANÍTÁS. Sepsiszentgyörgyön az év végéig tart az ingyenes lomtalanítási kampány. A fölöslegessé vált tárgyak, használati eszközök elszállításáról előzetesen a 0267 310 123-as telefonszámon lehet egyeztetni. A Tega Rt. vidéken is összegyűjti a lomokat, ma Mikóújfaluban, pénteken Málnáson és Málnásfürdőn. Elszállítják a régi ruhákat, használaton kívüli bútorokat, fölöslegessé vált ócskaságokat, a síküveg kivételével a palackokat és befőttesüvegeket is. 5 kg üveghulladékért 0,5 liter sört adnak.

SUGÁSFÜRDŐN látogatható a kezelőközpont és a fitneszterem. A kezelőközpont naponta 11–21, a fitneszterem 11–19 óráig tart nyitva. Előzetes bejelentkezés szükséges a 0731 085 476-os telefonon. A koronavírussal kapcsolatos egészségügyi előírások betartása kötelező.

NEM IHATÓ a Honvéd-forrás vize. Ugyanakkor a jegyszedő közelében található sós forrás és a pataknál található kis forrás vize sem iható – közli Sepsiszentgyörgy önkormányzata a Facebook-oldalán.

A NYUGDÍJASOK SUGÁS SZERVEZETE üdülést szervez Hajdúszoboszlóra augusztus 30. – szeptember 20. között. Érdeklődni a sepsiszentgyörgyi székhelyen, a Lábas Házban és a 0267 318 160-as telefonon lehet.

HASZNOS TELEFONSZÁM. A sepsiszentgyörgyi közös temetővel kapcsolatos észrevételek jelezhetők hétköznapokon 8–16 óráig a 0733 937 831-es telefonszámon.

PONTOSÍTÁS az 1990/118-as kárpótlás törvény alkalmazásáról. A módosított törvény értelmében csak az elhunyt szülő gyermekei részesülnek kárpótlásban, tehát a volt politikai foglyok, a hadifoglyok és a kitelepítettek gyermekeit várják. A pénteki fogadónapra (augusztus 14.) csak a sepsiszentgyörgyi volt hadifoglyok gyermekei jöjjenek. (Puskás Attila)

Mozi

Sepsiszentgyörgyön az ’56-os emlékparkban (a Kónya Ádám Művelődési Ház udvarán) ma 21 órától (esőnap: szombat) a Mindenki tudja 2018-as spanyol–francia–olasz filmet vetítik. Jegyeket 10 és 5 lejes áron a Művész mozi jegypénztárában lehet váltani ma 14–22 óráig. A filmvetítésen a részvétel az egészségügyi előírásoknak megfelelően történik: az udvarban belépéskor hőmérsékletet mérnek; helyfoglalás a megfelelő távolságra kirakott székeken az érkezés sorrendjében; a maszkviselés kötelező.

Hitvilág

BÚCSÚ. A kézdisárfalvi-szászfalvi Nagyboldogasszony-templom búcsúünnepét augusztus 15-én, szombaton 12 órától tartják. A szentmisén a szentbeszédet Kovács József, a kézdivásárhelyi Boldog Özséb-plébánia segédlelkésze mondja.

Megjelent

A Székelyföld folyóirat augusztusi számában Dimény H. Árpád, Markó Béla, Fecske Csaba, Sztercey Szabolcs és Tompa Gábor versei mellett Csikós Attila, Sztaskó Richard, Szentgyörgyi László, Szondy-Adorján György, Hegedűs Imre János prózáját olvashatjuk. A Literata Hungarica rovatban Kovács Újszászy Péter Akik erre jártak címmel Kányádi Sándor Halottak napja Bécsben című versét elemzi. A folyóirat fő tematikája a Kájoni Jánosról szóló emlékkonferencia: Muckenhaupt Erzsébet – A csíksomlyói ferences nyomda és könyvkötő műhely Kájoni János korában; Péter H. Mária – Kájoni János 1673-ban írt Magyar Herbárium című művében található néhány gyógynövény értékelése mai ismereteink alapján; Medgyesy S. Norbert – A Kájoni-hymnarium funkcionális kérdései, a „Kájoni-iskola” alapvetése; Richter Pál – A zenei gyakorlat kérdései Kájoni kéziratai alapján; Kővári Réka – Az oltáriszentség tisztelete a Kájoni Cantionalétól a ferences kéziratokon keresztül a néphagyományig. A Szemlében Král Angelika írt recenziót Markó Béla Bocsáss meg, Ginsberg és Amit az ördög jóváhagy című köteteiről; Csondor Soma Papp Attila Zsolt Az atlantiszi villamos című könyvéről; Gajdó Ágnes Grecsó Krisztián Vera című könyvéről; Lakatos-Fleisz Katalin Nádas Péter A szabadság tréningjei című könyvéről; Adorjáni Anna Mathias Énard Iránytű című könyvéről; Biró Mónika Anita Margaret Atwood Testamentumok című könyvéről.

Képernyő

RTV2. Ma 13 órától magyar nyelven: Benedek Elek-ünnepség – Benedek Elek író, publista, meseíró, a gyermekek Elek Apója emlékének máig legidőtállóbb őrzője a kisbaconi Mari-lakban berendezett múzeum. A házat az író a Magyar mese- és mondavilág öt kötetének honoráriumából építtette arra a visszavásárolt birtokra, amelynek árát apja annak idején az ő taníttatására költötte. Az erdélyi vezető értelmiségiekkel összefogva lánya, Flóra múzeumot hozott létre az épületben. Hármas évfordulót ünnepeltek tehát 2019-ben Kisbaconban. Szóló szőlővel, mosolygó almával, csengő barackkal feldíszítve várta látogatóit a múzeum, nem hiányzott a mese, a bábszínház, s versektől volt hangos a kisbaconi kert.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Gróf Mikó Imre utcai Help Net (telefon: 0367 802 977, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen ma a Molnár Józsiás utcai Szent Anna (0267 360 015) gyógyszertár teljesít szolgá­latot.