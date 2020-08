A háromszéki klub kedden a horvát Adnan Aganović, szerdán pedig a görög Panagiotisz Deligiannidisz szerződtetését jelentette be közösségi oldalán. Mindkét labdarúgó egy évre kötelezte el magát a sepsiszentgyörgyi csapattal, egy év hosszabbítási opcióval. Előbbi számára nem ismeretlen a román élvonalbeli bajnokság, hiszen korábban három csapatban is megfordult.

„Új középpályás érkezett a Sepsi OSK-hoz. Véglegessé vált, hogy a Sepsi OSK színeiben fog játszani a horvát Adnan Aganović is, aki egy évre szóló szerződést írt alá klubunkkal, hosszabbítási opcióval. A 32 esztendős középpályás legutóbb a ciprusi AEL Limassol játékosa volt, de pályafutása során többek között még játszott a török Altay SK, a görög AE Larisa, a Bukaresti Steaua, a Konstancai Viitorul vagy a Brassói FC csapatánál is” – olvasható a közleményben.

A 181 centiméter magas labdarúgó az elmúlt másfél évben a ciprusi első osztályban érdekelt AEL Limassol mezét viselte. Az előző idényben 16 bajnoki mérkőzésen 3 gólt szerzett és 1 gólpasszt osztott ki, emellett pedig két Európa-liga-selejtezőn kezdőként játszotta végig a találkozókat. 2013 és 2017 között a Brassói FC, az FC Viitorul, majd a Bukaresti Steaua játékosa volt, a román élvonalban 92 mérkőzésen 12 gól és 10 gólpassz a mérlege. Korábban megfordult a horvát NK Trogir, Medjimurje, NK Varazdin, NK Istra, a szlovén FC Koper, a görög AE Laris és a török Altay SK csapatában.

Panagiotisz Deligiannidisz

„Tovább bővült a játékoskeret: a görög Panagiotisz Deligiannidisz is a Sepsi OSK együttesében futballozik az új játékszezonban. A 23 éves, jobb- és balhátvédként is bevethető játékos egy évre szóló szerződést írt alá klubunkkal, hosszabbítási opcióval. Panagiotisz Deligiannidisz, aki az elmúlt szezonban az OFI Kréta csapatát erősítette, korábban szerepelt a görög PAOK és a szlovák Michalovce együtteseiben is. Az ifjú labdarúgó tagja volt a korosztályos görög válogatottaknak” – írják a klub közösségi oldalán.

A 177 centiméter magas De­ligiannidisz az előző idény nagy részében sérüléssel bajlódott, így a görög élvonalban mindössze 6 mérkőzésen lépett pályára, ahol 1 gólt és 1 asszisztot jegyzett. A 23 éves hátvéd 2017-ben és 2018-ban Görög Kupa-győzelmet ünnepelhetett a PAOK színeiben. Az elmúlt években a görög első osztályban 18 találkozón 3 gól és 1 gólpassz a mérlege, valamint egy Európa-liga-selejtezőn is lehetőséget kapott. (miska)