A megyeszékhelyi Szabó Csongor a jó szereplés reményével vágott bele a koronavírus-járvány miatt lerövidített és átalakított 2020-as idényben, ám a június végi szezonnyitó Argeș Ralin a technika ördöge kifogott rajta. Sajnos, utóbb kiderült, hogy az autó javítása rengeteg pénzbe kerül, így a júliusi Hargita Gyöngye Tess Rali után a nagyszebeni murvás hétvégét is ki kell hagynia a háromszéki autóversenyzőnek. „Sajnos, egyelőre szabadságolok, pihenek. Nem beszéltem a magyarországi M-Sportosokkal, mivel ők is szabadságon vannak. Most dolgozom, de az az igazság, hogy nem is hívom a szerelőket, mert nagyon rossz érzés fog el. Az autó kint, itthon verseny, és szerintem csak rosszat tennék magamnak, ha most tesztelhetném a Fordot, mivel úgysem tudnék rajthoz állni Szebenben. Még nem tudom, hogy alakul majd az idény hátralévő része, egy szikrányit azért reménykedem, hogy 2020-ban még versenyezhetek. Minden az anyagiaktól függ, de per pillanat nem úgy állnak a dolgok, hogy valami nagyon változna a jelenlegi helyzetemen. Ha már kimaradt számunkra a Hargita Gyöngye Tess Rali, akkor nagyon szeretnénk a Kolozsváron és környékén sorra kerülő Total Transilvania Rallyn rajthoz állni” – nyilatkozta érdeklősédünkre Szabó.

Pénteken és szombaton rendezik meg a Szeben Ralit, az idei román ralibajnokság harmadik viadalát. Az esemény honlapja szerint 54 egység nevezett a megmérettetésre, amelynek startjánál ott lesz a hazai ralis mezőny összes nagy neve. „A hétvégi Szeben Rali egy autógyilkos verseny, s csak az tudja befejezi, aki ésszel megy, és az autója bírni fogja a kőkemény erőpróbát. A viadal fő esélyese mindenképp a címvédő Simone Tempestini, de ez egy olyan megmérettetés, amelyen semmi sem biztos” – vezette fel a hétvégi ralit Szabó Csongor.

A Szeben Rali első versenynapján négy – köztük egy éjszakai – gyorsasági szakaszt rendeznek meg, másnap pedig további öt szelektív vár a mezőnyre. (tibodi)