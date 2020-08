A Háromszéki Közösségi Alapítvány rendhagyó biciklis adománygyűjtő akciójáról Vajna János elismerő szavakkal szólt a szerdai kiértékelőn, mint mondta, nem gondolta volna, hogy álma megvalósítása mögé ennyien felsorakoznak, biztosítják a szervezést, a komoly háttérmunkát – mindezekért köszönetet is mondott. Bár eredetileg azt tervezte, 45 alkalommal teszi meg az utat a Csaba-forrástól Sugásfürdőig, végül 29 kört sikerült teljesítenie úgy, hogy közben emelkedett és csökkent is a vércukorszintje, gondoskodnia kellett a megfelelő táplálék- és folyadékbevitelről, többször hányingerrel küszködött, emiatt pedig meg is kellett állnia. Volt azonban olyan időszak is, amikor teljesen megszűnt a külvilág számára, csak a biciklizésre koncentrált – ismerte el.

Hálával szólt azokról, akik az akció teljes hossza alatt vele voltak, bátorították, mindig akadt kísérője, ki hosszabb, ki rövidebb időre csatlakozott hozzá, családja is a helyszínen volt, s állítja, ők rekordot döntöttek, hiszen szombaton közülük mindenki biciklire ült és tekert. A hegyimentő szolgálat munkatársai is végig kísérték, s mint elhangzott, akadt olyan lelkesítője is – Ferenc Pál személyében –, aki Kovásznáról biciklizett ki Sugásfürdőig, s hajnalban tért haza, ugyancsak kerékpáron, amikor a fiatalember végül befejezte a kerékpározást. Utóbbi kapcsán János azt mondta, egészségi állapotát szem előtt tartva hozta meg ezt a döntést, ám így is összesen 234 km-t tett meg 12 óra 19 perc alatt, ami 5744 m szintkülönbséget jelent.

Az akció kedvezményezettje a Kovászna Megyei Cukorbeteg Gyermekek és Fiatalok Egyesülete volt, János számukra gyűjtött adományt a szombati rendhagyó biciklitúrán. Dobolyi László egyesületi elnök szerint magánszemélyek és cégek hozzájárulásaiból közel 11 ezer lej gyűlt össze, amit cukorszintmérő eszközökre és kiegészítőkre fordítanak. Elismerte, büszkék Jánosra, aki korábban évekig a cukorbeteg gyermekek táborának résztvevője volt, így családtagként tekintenek rá. Szólt arról is, esetenként kihívás volt autóval kísérni a kerékpározó fiatalembert, vigyázni rá, mert a figyelmeztetések ellenére gyakran azzal szembesültek, hogy az autóvezetők valósággal száguldoztak a sugásfürdői úton. Orvosi szempontból nagy kihívásnak minősítette a fiatalember teljesítményét kezelőorvosa, dr. Demeter Orsolya, aki elismerte, aggódtak is érte, de úgy értékelte, kimagasló az eredménye. János vércukorszintjének alakulását folyamatosan követték egy állandó szenzor segítségével. Ennek kapcsán elhangzott, hasznos, ám drága készülékről van szó, mely például a kisebb cukorbeteg gyermekek esetében azt biztosítja a szülők számára, hogy mobiltelefonjukon állandóan követhessék a kicsik vércukorszintjének alakulását. A teljes felszerelés beszerzését az egészségbiztosító pénztár is támogatja, ám nagyon hosszú, akár másfél év is a várakozási idő – mondta a szakorvos. A jeladó ötszáz euróba kerül, a hetente cserélendő szenzorok ára pedig 350 lej.

Vajna János összességében úgy érzi, minden téren hasznos tapasztalatot gyűjtött ahhoz, hogy ezt a rendkívüli biciklitúrát jövőre is megismételje, s leszögezte, addig próbálkozik, míg végül sikerül teljesítenie a 8848 m-es szintkülönbséget.