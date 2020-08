Tamás Sándor: Az önkormányzat vezetése nem amatőr színjátszó tevékenység

Az iktatást követően a városháza udvarán Tamás Sándor, az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének elnöke, Dávid Sándor, az RMDSZ Kézdivásárhelyi Szervezetének elnöke, Bejan András frakcióvezető és Bokor Tibor, a céhes város új mandátumért induló polgármestere tartott sajtótájékoztatót. Dávid Sándor elmondta: az RMDSZ Kézdivásárhelyi Szervezete teljes listával – polgármesterjelölttel és 22 tagú tanácsosi névsorral – indul a helyhatósági választásokon, azért 22 tagú a lista, mivel a lakosság számát figyelembe véve a következő képviselő-testület nem 19, hanem 17 tagból fog állni. Az RMDSZ-nek volt és van programja, ami szerint eddig is dolgoztak és dolgozni fognak a következő négy esztendőben. „Az ellenzéki pártszövetség olyan dolgok kivitelezésére szólítja fel a polgármestert, amelyek megoldása folyamatban van vagy a következő időszakban lesznek kivitelezve. A provokációra mi nem vesszük fel a kesztyűt, hanem akárcsak eddig, végezzük a munkánkat. Az RMDSZ tiszta kampányt fog folytatni, de mindenre oda fogunk figyelni” – hangsúlyozta Dávid Sándor.

Bejan András frakcióvezető arról beszélt, hogy az elmúlt esztendőkben, 2017-től kezdődően az RMDSZ-frakció tagjai a város érdekeit tartották szem előtt. 2017-ben összesen 123 határozattervezetet fogadott el a helyi tanács, amiből 112-t a polgármester, hármat Szilveszter Szabolcs, kettőt-kettőt Hegedűs Ferenc és Bejan András, egyet-egyet pedig Ionuț Budău, Szabó Vince, dr. Kelemen András és Kiss Levente terjesztett elő. 2018-ban 159 határozattervezetet fogadtak el, amiből 154-et Bokor Tibor terjesztett elő. 2019-ben 122 határozattervezet szerepelt a helyi tanács napirendjén, amiből a polgármester 116-ot terjesztett elő, a többinek pedig az RMDSZ-frakció tagjai voltak a kezdeményezői. Idén a járvány miatt csupán 78 határozattervezetet vitattak meg, azokból Bokor Tibor 76-ot terjesztett elő. A statisztika szerint az ellenzékben levő Erdélyi Magyar Néppárt képviselői négy év alatt egyetlen határozattervezettel sem álltak elő.

Bokor Tibor jelenlegi polgármester, aki újabb mandátumra készül, köszönetet mondott a kézdivásárhelyieknek az 1200 támogató aláírásért. „Számomra a legfontosabb feladat az, hogy a problémákra megoldást találjak, és ne olyanokkal vitatkozzak, akik nem a megoldást keresik, hanem a vitát célozzák meg és feszültséget gerjesztenek. Én szeretem ezt a várost, amit nyolcéves munkám is bizonyít” – mondotta többek között Bokor Tibor. Tudatában van annak, hogy a város jelenlegi legaggasztóbb problémája az ivóvíz kérdése, de erre is van már megoldása, és biztos abban, hogy csapatával és a szakemberekkel együtt ezt a problémát is rendezni tudják. Bejelentette: hétfőn kezdődik az udvarterek második részének a felújítása, azzal egy éven belül elkészülnek.

Végezetül Tamás Sándor elmondta: Bokor Tibornak az elmúlt nyolc év nem volt könnyű, hiszen egy nehéz örökséget vett át 2012-ben. Az a fontos, hogy Bokor Tibort egy becsületes, dolgos embernek ismeri, aki tisztességgel dolgozott és ezentúl is ezt teszi majd. Tamás Sándor azt is kiemelte, hogy Romániában az elmúlt tíz évben tizenkét kormány váltotta egymást. „Az önkormányzat, egy város – városunk – vezetése, fejlesztése nem egy amatőr színjátszó köri tevékenység, nem elég az, hogy vágyakat fogalmazzunk meg, és azokat a Facebookon vagy máshol felröppentsük” – hangsúlyozta Tamás Sándor, aki arra kéri a város lakóit, hogy megfontoltan és alkalmas embert válasszanak a következő négy évre a város élére, olyant, aki nem vágyálmokat fogalmaz meg, aki tudja, hogy merre nyílik az ajtó akár a megye intézményeinél, akár a bukaresti útvesztőkben.