Ludovic Orban a parlamentben: Készen állunk a tanévkezdésre

Ludovic Orban miniszterelnök szerint a kormány megtette a szükséges óvintézkedéseket annak érdekében, hogy a koronavírus-járvány ellenére, a fertőzésveszély növelése nélkül szeptember 14-én meg lehessen kezdeni az új tanévet, illetve meg lehessen rendezni a szeptember 27-ére kitűzött önkormányzati választásokat. Marcel Ciolacu házelnök, a Szociáldemokrata Párt (SZDP) ideiglenes elnöke szerint a kormány csődöt mondott a járvány elleni küzdelemben, ezért hétfőn bizalmatlansági indítványt terjeszt be ellene.

A miniszterelnököt a baloldali parlamenti többség hívta a törvényhozás elé, hogy beszámoljon a koronavírus-járvány megfékezése, illetve a tanévkezdés és a választások biztonságos megszervezésének érdekében hozott kormányzati intézkedésekről.

Marcel Ciolacu házelnök, a Szociáldemokrata Párt (SZDP) ideiglenes elnöke fejetlenséggel, korrupt közbeszerzésekkel, a gazdaság tönkretételével vádolta a Nemzeti Liberális Párt kormányát, amelyet szerinte csak a közpénzek eltérítése és a választások sürgetése érdekel. Úgy értékelte, hogy a kormány csődöt mondott a járvány elleni küzdelemben, képtelen megteremteni az iskolakezdés és az online oktatás feltételeit, az SZDP ezért jövő hétfőn bizalmatlansági indítványt terjeszt be ellene.



Választások

Parlamenti beszédében Ludovic Orban rámutatott: a törvényhozás elvette a kormánytól a választások kitűzésének jogát, tehát az SZDP hiába próbálja ennek felelősségét a kormányra hárítani, a parlament baloldali többségén múlik, vállalja-e a felelősséget, hogy ismét elhalasztja a választásokat. A miniszterelnök kifejtette: a választások nemcsak a demokrácia alapját jelentik, hanem a járvány elleni küzdelem szempontjából is fontos, hogy az önkormányzatok élén végre megkérdőjelezhetetlen legitimitású polgármesterek álljanak, akik nem újraválasztásuk esélyeinek csökkentését látják a népszerűtlen óvintézkedések meghozatalában.

Ludovic Orban szerint a kormány felkészült a választások biztonságos lebonyolítására. A szavazóhelyiségekben a maszkviselés mellett a fertőtlenítőszerek használata is kötelező lesz, az urnabiztosokat 5–5 védőmaszkkal látják el, és legalább másfél méterre ültetik, illetve átlátszó védőfallal választják el egymástól. A választók maguk veszik majd el a szavazópecsétet, amelyet használat után fertőtlenítve helyeznek vissza. A szavazást kétóránként tíz percre felfüggesztik, hogy kiszellőztessék a helyiséget, ahol torlódás alakul ki, ott rendőrök vigyáznak majd arra, hogy a bejutásra várakozók biztonságos távolságra álljanak egymástól.



Tanévkezdés

Hasonló óvintézkedéseket – maszkviselést, távolságtartást, rendszeres fertőtlenítést – vezetnek be azokban iskolákban is, ahol a megszokott módon, a tanárok és diákok jelenlétében zajlik majd az oktatás. A miniszterelnök emlékeztetett: a járványhelyzettől függ, hogy egy adott településen a három lehetséges – zöld, sárga, vörös – forgatókönyv közül melyiket alkalmazzák. Azokon a településeken, ahol a fertőzési kockázat miatt távoktatást kell bevezetni, a kormány az önkormányzatokkal közösen keres megoldást a feltételek biztosítására. Azokban az iskolákban, amelyek megnyitják ősszel kapuikat, kötelező lesz a maszkviselés a tanároknak, diákoknak és kisegítő személyzetnek egyaránt – jelentette ki a miniszterelnök. Orban szorgalmazta azt a megoldást is, hogy ahol lehet, plexi fallal válasszák el egymástól a diákokat. A tanintézményeknek továbbá fertőtlenítőszerekkel kell felszerelkezniük, mely minden tanár és diák rendelkezésére kell álljon. Orban elismerte: a romániai iskolák mintegy 20 százaléka nem rendelkezik internethozzáféréssel. Emlékeztetett, hogy a rászorulók számára 250 ezer táblagépet vásárol a kormány, várhatóan jövő héten hirdetik ki a közbeszerzés nyerteseit.

Klaus Iohannis államfő múlt héten jelentette be, hogy a legtöbb településen megnyílnak az iskolák, de ahol a járványügyi helyzet indokolttá teszi, ott távoktatás bevezetéséről dönthet a megyei járványügyi operatív törzs. Ennek eldöntéséhez az utolsó két hét alatt diagnosztizált fertőzések ezer lakosra jutó teljes számát veszik figyelembe. Az egészségügyi miniszter szerint a 3200 település közül 2826-ban kezdődhet el a megszokott módon az iskola.