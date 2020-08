Az első fokú ítélet július 31-én született. A Kolozs Megyei Törvényszék arra kötelezte az RMDSZ-t, hogy akkreditálja és időben hívja meg a panaszost sajtótájékoztatóira, valamint az általa szervezett nyilvános közérdekű eseményekre, küldje el neki a közleményeit és adja át az események sajtódossziéit. Az RMDSZ-nek 2000 lej perköltséget is kell fizetnie. Az Átlátszó júniusban egy adatigénylési pert is megnyert az RMDSZ ellen. Abban a bíróság többek között arra kötelezte a szövetséget, hogy közölje a tulajdonában levő vagy bérelt ingatlanok listáját a címeket is megjelölve, az RMDSZ által vásárolt műkincsek listáját, a szövetség gépkocsiparkjának a teljes leltárát, az 5000 eurót meghaladó értékű szerződések listáját. Utóbbi ítélet ellen az RMDSZ fellebbezést nyújtott be. (MTI)

A POL SZÍNEIBEN INDUL AZ UDVARHELYI POLGÁRMESTER. A Szabad Emberek Pártjának (POL) színeiben száll versenybe egy újabb mandátumért a szeptemberi önkormányzati választásokon Gálfi Árpád, Székelyudvarhely polgármestere. Gálfi Árpád és támogatói péntekre hirdettek sajtótájékoztatót, hogy bemutassák a román–magyar vegyes párt jelöltjeit. A romániai pártok bejegyzésében illetékes bukaresti törvényszék július végén elrendelte a Gálfiék által létrehozott Székelyudvarhelyért Párt bevezetését a romániai pártok jegyzékébe, de a bejegyzés még nem vált hatályossá, ezért létrehozói nem indulhatnak e párt színeiben. A polgármester tanácsadója szerint azért döntöttek arról, hogy egy másik párt színeiben indulnak, mert attól tartanak, ellenfeleik egy másik Gálfi Árpádot is beneveznek a székelyudvarhelyi választási versenybe, hogy megtévesszék és megosszák a polgármester szavazóit. Gálfi Árpádnak az RMDSZ által jelölt Derzsi Lászlóval és az MPP által indított Mike Leventével kell megküzdenie a polgármesteri tisztségért a szeptemberi választásokon. (MTI)

EGYRE KEVESEBB FIATAL A TENGEREN. Rohamosan csökken a fiatalok szállásfoglalásainak száma a tengerparti üdülőtelepeken, mióta a vendéglők hatósági rendeletre kénytelenek bezárni teraszaikat este 11 órakor, viszont nőtt a foglalások száma a gyermekes családok körében – derül ki a litoralulromanesc.ro ügynökség adataiból. Az intézkedés nyomán ugyanakkor tovább csökkent a vendéglők bevétele, átlagban 40 százalékkal augusztus eleje óta, állítják az ágazat képviselői. A fiatalok, akik főként szórakozni mennek a tengerpartra, kezdenek elmaradni – nyilatkozta Ionuţ Nedea, az ügynökség vezérigazgatója. Szerinte a teraszok 23 órai zárása túl drasztikus intézkedés, a problémát másképp is meg lehetett volna oldani: csak azokat a helyiségeket kellett volna bezáratni 23 órakor, ahol a fiatalok összegyűltek szórakozni, nem pedig az ételt felszolgáló vendéglőket. Az intézkedés miatt az éttermek egy este csak egy rend vendéget tudnak fogadni az amúgy is kevesebb asztalnál, mivel a turisták általában csak 21 óra után érkeznek vacsorázni – érvelt Nedea. (Agerpres)