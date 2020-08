Kárpát-medencei magyar fiatalok vitorlástábora

Szili Katalin, a Kárpát-medencei autonómiatörekvések egyeztetéséért felelős miniszterelnöki megbízott a rendezvényen azt mondta: a tábor is mutatja, hogy a nemzeti összetartozás évében tervezett rendezvényeknek legalább egy részét sikerült, illetve sikerül megtartani a koronavírus-világjárvány ellenére. Az augusztus 14-éig tartó Kárpát-medencei vitorlástáborról szólva kiemelte: a Felvidékről érkező tizenöt általános iskolás diák és kísérőik megismerhetik a térséget, sportolási lehetőséget kapnak, és várhatóan családjaikban is népszerűsítik majd Magyarországnak ezt a turisztikailag kiemelt területét, később pedig visszatérnek a most megismert vidékre.

Szili Katalin reményét fejezte ki, hogy a két szövetség együttműködéseként a jövőben rendszeressé válnak a hasonló táborok, és évről évre egyre több diáknak biztosítják az orfűihez hasonló lehetőségeket Baranyán kívül a Balatonnál és a Tisza-tónál is.

Kollár Lajos, a vitorlásszövetség elnöke azt mondta: szívesen segítette szervezetük a tábor létrejöttét, hiszen a vitorlázás természetközelsége, személyiségformáló és csapatépítő ereje miatt is az egyik legcsodálatosabb sport. A szövetség a jövőben is igyekszik támogatni a hasonló alkalmakat – tette hozzá.

Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke emlékeztetett arra, hogy szervezetük az idei nyárra 5000 határon túli magyar fiatalnak szervezett programot, azonban a járvány miatt elrendelt korlátozások következtében nem tudnak annyi diákot fogadni, mint tervezték. Örömét fejezte ki ugyanakkor, hogy a szövetség sátoraljaújhelyi tábora mellett létrejöhettek olyan színes programok is, mint az e heti orfűi, illetve a nyár eleji nyékládházi vitorlástábor.

A Rákóczi Szövetség július elején azt közölte az MTI-vel, hogy várhatóan több ezer diák és tanár táborozik idén a szervezésükben Magyarország több helyszínén; a tizenöt tematikus nyári rendezvény Magyarországról és a határon túlról egyaránt várja a résztvevőket, így általános és középiskolásokat, egyetemistákat, valamint tanárokat. Az akkori tájékoztatás szerint a táborok nemcsak a kapcsolatépítést, a pihenést szolgálják, hanem jó alkalmat teremtenek a magyar identitás erősítésére is.

Az egyes nyári táborokba a tudomány, a közélet, a gazdaság, a sport és a művészvilág több képviselője is ellátogat.