Lehet készíteni ikebanát, lesz zenehallgatás, teázás, kötetlen élménybeszámoló és vetítés a róla készült képekből. Az eseményre a belépés ingyenes, a részvétel a jelenleg érvényben levő egészségügyi előírásoknak megfelelően történik: az udvarban belépéskor hőmérsékletet mérnek, a helyfoglalás a megfelelő távolságban kirakott székeken az érkezés sorrendjében történik, maszk viselete kötelező.

Színház

MAGYAR SZÍNHÁZFESZTIVÁL BRASSÓBAN. Brassóban az Áprily Lajos Főgimnázium udvarán tartják augusztus 13–16. között a 4. Magyar Színházfesztivált. A szervezők színházi tereket alakítottak ki a meghívott csíkszeredai, marosvásárhelyi és sepsiszentgyörgyi társulatok és előadók számára. A részletes program: ma 20.30-tól Háy János: A halott ember – Dálnoky Csilla színművész előadása (Csíki Játékszín, rendező: Kányádi Szilárd). Az előadás 14 éven felülieknek ajánlott. A helyszínre 19.30-tól várják a közönséget. Szombaton 20.30-tól Marosvásárhelyi Nemzeti Színház – George Ștefan: Tündérország/Țara Zânelor (kétnyelvű előadás, rendező: Keresztes Attila és Laurențiu Blaga). Az előadás 14 éven felülieknek ajánlott. A helyszínre 19.30-tól várják a közönséget. 22 órától a sepsiszentgyörgyi M Studio PYRO című szabadtéri tűzshow-ja. Az elő­adás gyermekbarát, időtartama 20 perc. A helyszínre 21 órától várják a közönséget. Vasárnap 18 órától Kor-Társak/Contemporanii (kétnyelvű verses koncert­előadás, ének: Sebestyén Aba és Monica Odagiu, zeneszerző: Cári Tibor). Az előadás gyermekbarát. A helyszínre 17 órától várják a közönséget. 21 órától sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház – Pintér Béla: A sütemények királynője (rendező: Pálffy Tibor). Az előadás 14 éven felülieknek ajánlott. A helyszínre 20 órától várják a közönséget.

A brassói színházfesztiválra a bilete.ro honlapon, illetve hétköznapokon 8–16 óráig a brassói RMDSZ székházában lehet jegyet váltani.

Képernyő

BRASSAÏ MAGYAR ADÁS. Az Erdély TV-ben ma 14.30-tól, az RTT-n vasárnap 9, hétfőn 8, kedden 22 órától: Lapszemle. Események-rendezvények. A Fekete-templom: szőnyeggyűjtemény. In memoriam: Márton Áron. Kórusművek. Helyhatósági választások, 2020. Honlap: brassaimagyaradas.ro.

Hitvilág

NAGYBOLDOGASSZONY ÜNNEPE. Sepsiszentgyörgyön augusztus 15-én, szombaton a Szent József-plébánia udvarán 9, 12 és 18 órától; a Krisztus Király-templomban 10.30-tól és 18 órától kezdődnek az ünnepi szentmisék.

BÚCSÚ. A kézdisárfalvi-szászfalvi Nagyboldogasszony-templom búcsúünnepét szombaton 12 órától tartják. A szentmisén a szentbeszédet Kovács József, a kézdivásárhelyi Boldog Özséb-plébánia segédlelkésze mondja.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön mától naponta 20–8 óráig az 1918. december 1. úti Sensiblu (telefon: 0267 310 219, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki), szombaton 8–12 és 16–20 óráig a Gróf Mikó Imre utcai Dona (0372 409 392), vasárnap az Oltmező úti Sensiblu (a Kaufland programja szerint, 0267 708 015); Kézdivásárhelyen hétvégén a Molnár Józsiás utcai Szent Anna, hétfőtől a Gábor Áron utcai Ambrózia (0267 360 608); Kovásznán szombaton 8–12 óráig a Vipera (0267 935 431), 8–16 óráig és vasárnap 8–14 óráig a Farmacom (0267 310 110); Baróton szombaton 9–13 óráig a Kossuth Lajos utcai Hermann (0745 822 449) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben (telefon: 0267 708 465) szombaton és vasárnap 9–12 óráig; a Lázár Mihály utca és a Grigore Bălan út kereszteződésénél levő Fazakas Dental Clinic rendelőben (telefon: 0744 857 743) szombaton és vasárnap 14–19 óráig fogadják a sürgősségi eseteket.

Röviden

ÁRAMSZÜNET. Sepsiszentgyörgyön ma 8–16 óráig a Borvíz utcában szünetel az áramszolgáltatás.

LOMTALANÍTÁS. Sepsiszentgyörgyön az év végéig tart az ingyenes lomtalanítási kampány. A fölöslegessé vált tárgyak, használati eszközök elszállításáról előzetesen a 0267 310 123-as telefonszámon lehet egyeztetni. A Tega Rt. vidéken is összegyűjti a lomokat, ma Málnáson és Málnásfürdőn, hétfőn Bodokon. Elszállítják a régi ruhákat, használaton kívüli bútorokat, fölöslegessé vált ócskaságokat, a síküveg kivételével a palackokat és befőttesüvegeket is. 5 kg üveghulladékért 0,5 liter sört adnak.

FOGADÓÓRA. A Volt Politikai Foglyok Kovászna Megyei Szövetsége minden pénteken 10–12 óráig fogadja tagjait, a délutáni ügyfélfogadást megszüntették. A kézdivásárhelyiek és környékbeliek a nyugdíjasklubban keressék a megbízottat. Kérik az érvényes egészségügyi előírások betartását. * Az 1990/118-as, módosított kárpótlási törvény értelmében csak az elhunyt szülő gyermekei részesülnek kárpótlásban. Ma csak a sepsiszentgyörgyi volt politikai foglyok, hadifoglyok és kitelepítettek gyermekeit várják.

SUGÁSFÜRDŐN látogatható a kezelőközpont és a fitneszterem. A kezelőközpont naponta 11–21, a fitneszterem 11–19 óráig tart nyitva. Előzetes bejelentkezés szükséges a 0731 085 476-os telefonon. A koronavírussal kapcsolatos egészségügyi előírások betartása kötelező.

NEM IHATÓ a Honvéd-forrás vize. Ugyanakkor a jegyszedő közelében lévő sós forrás és a pataknál található kis forrás vize sem iható – közli Sepsiszentgyörgy önkormányzata a Facebook-oldalán.

A BOD PÉTER MEGYEI KÖNYVTÁR kedden 9–19, szerdától péntekig 9–17, szombaton 9–13 óráig tart nyitva. A Sport utcai fiókkönyvtár a korábbi nyitvatartási rend szerint látogatható. Az olvasók ide az előszobában történő lázmérés után, maszkban léphetnek be. A polcokról továbbra is csak a könyvtáros vehet le könyvet. Telefon: 0267 312 133.

LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT. Az erdélyi telefonos és internetes lelkisegély-szolgálat szakembereihez hétköznapokon 8–24 óráig fordulhatnak a 0754 800 808-as normál díjas telefonszámon. A névtelenül igénybe vehető szolgáltatás online is működik, az internetes tanácsadás a hallgatlak.lelkisegely@gmail.com címen érhető el.

GOMBAELLENŐRZÉS. A László Kálmán Gombászegyesület és a Tega szervezésében Sepsiszentgyörgy központi zöldségpiacán hétfőn, szerdán és pénteken 8–10 óráig Zoltán Sándor gombaszakértő átvizsgálja a gyűjtött gombákat és szakmai tanácsot ad. A szolgálat

ingyenes.