Közvilágítás, közbiztonság Sepsiszentgyörgyön

Az elmúlt években Sepsiszentgyörgy 84 utcájában újították fel a közvilágítást, összesen 1831 új lámpaoszlopot elhelyezve ezekben – ismertette az adatokat a polgármester. Ez egyfajta rendtételt is jelent, hiszen ez idáig az áramszolgáltató tulajdonában volt nemcsak az energiaellátó hálózat, hanem a villanyoszlopok is, az önkormányzat gyakorlatilag az Electrica tulajdonát használta.

Idén azonban új szerződést kötött a város az áramszolgáltatóval a hálózat karbantartására, ez többek közt 427 lámpatest cseréjét jelentette olyan utcákban, amelyek felújítására még nem került sor: Sepsiszentgyörgy 23 utcájában, valamint Szotyorban 98, Kilyénben 108 új, energiatakarékos lámpatest került a régi villanyoszlopokra. Jelenleg a Kós Károly utca új közvilágításának felszerelése zajlik, ott az Electrica a múlt héten távolította el a régi oszlopokat, valójában ez hátráltatta az utcában zajló munkálatok befejezését – ismertette a polgármester.

Amúgy a közvilágítási rendszer további fejlesztésére a város egymillió lej értékű pályázatot adott le a környezetvédelmi minisztériumnál, illetve több tanulmányt is előkészítettek újabb pályázati lehetőségekre várva – tette hozzá Antal Árpád.

A közvilágítási rendszer felújítása elsősorban a tulajdonjog tisztázása szempontjából fontos, de az energiatakarékosság sem elhanyagolható tényező, hiszen az új lámpatestek sokkal kevesebb áramot fogyasztanak, mint a régiek; továbbá a közbiztonság is javult azokban az utcákban, ahol jó a közvilágítás, és végül esztétikai szempontból sem mindegy, hogy drótok tömkelege lóg rendezetlen összevisszaságban az oszlopok között, vagy légies hatást keltve az egyes épületekre szabad rálátást biztosít a légvezetékek hiánya – emelte ki a polgármester.

Újságírói kérdésre válaszolva, a közbiztonság tekintetében ismertette, nagy hátránya a városnak, hogy a helyi rendőrség továbbra is az állami rendőrség alárendeltségében működik, csak most látni, mennyire fontos az önkormányzat alárendeltségében működő intézmény: míg a helyi rendőrség végezhette a dolgát, rend volt a városban, és az senkinek nem tűnt fel, viszont mióta a román rendőrség irányítja az intézményt, újra megjelentek a parkolási gondok, a közterületen elhagyott járművekkel senki nem foglalkozik, a törvénytelen építkezésekkel szintúgy, a kukák körüli problémák újra megsokasodtak, egyre több kóbor ló jelenik meg városszerte, a szekerek már nemcsak a központban közlekednek, hanem az Erzsébet parkban is megjelentek. Antal Árpád elmondta, július végén egyeztetett a megyei, városi és helyi rendőrséggel, és arra kérte a román rendőrség vezetőit, míg a helyi rendőrség visszakerül az önkormányzat hatáskörébe, vegyék át annak eddigi hatáskörét, intézkedjenek többek közt a fentebb felsorolt problémák megoldásában is.

A közvilágítással kapcsolatosan rákérdeztünk a fotovoltaikus park hatékonyságára. Antal Árpád elmondta, a köznyelvben napelemparkként (fotó) ismert létesítmény működik, jövedelmet is hoz a városnak, bár nem annyit, mint amennyire számítottak, amikor megpályázták a létesítését. Időközben ugyanis megváltozott a törvénykezés, akkor még úgy volt, a napelemparkban megtermelt energiát levonják a város által elhasznált villamos áram mennyiségéből, és csak a különbözetet kell fizetni, most azonban közbeszerzéssel kell értékesíteni a fotovoltaikus parkban termelt energiát, és ebben a hátrány az, hogy a kiszámlázott elektromos energia árának csupán fele körüli a villany ára, a többi az állam által hozzáadott adó és illeték. Vagyis: ha száz egységet fizetünk az áramért, abból ötven a villany ára, ötven megy az államnak, a fotovoltaikus parkban megtermelt áramot azonban csak ötven egységért lehet értékesíteni, magyarázta a polgármester. A napelemparkot azonban még ilyen körülmények között is hasznosnak tartja, zöldenergiát termelő város lettünk, és az sem mellékes, hogy új munkahelyek létesültek általa.