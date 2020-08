Megújul a baróti piac

Előző írásunk

Olyan szép reklámfilmet láttam a brit trónörökössel, hogy a meghatottságtól azóta is sírhatnékom támad. A hercegi szöveg alatt szebbnél szebb tájak, vidékek, műemlékek, vadállatok képsorai peregtek, és Károly herceg arra biztatott, hogy ha a koronavírus miatt nem mehetünk külföldre (gondolom, spárgát szedni Németországba, epret Spanyolországba, elmosogatni Angliába), szabad időnkben fedezzük fel mi is az országot, legyünk büszkék természeti adottságaira, vadvilágára, román hagyományaira, kultúrájára, gasztronómiájára. Mikor bő harminc évekkel ezelőtt útlevél híján nem utazhattam külföldre, nekem is pont ilyen jó szívvel ajánlották a honi látnivalókat, akkor is volt mit nézni, ne mind lófráljunk annyit.