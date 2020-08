A teljesség igénye nélkül, 2019-ben Sipos úr két hónap leforgása alatt háromszor vett részt eseményeinken, kettőn biztosan volt lehetősége kérdezni: az RMDSZ európai parlamenti választási programjának bemutatóján április 4-én, valamint Kelemen Hunor és Orbán Viktor közös sajtótájékoztatóján május 8-án. (...) Az RMDSZ Ügyvezető Elnökségének kommunikációs irodája mindig beharangozza, elérhetővé teszi a szövetség központi eseményeit a sajtómunkatársak számára az RMDSZ honlapján” – írta az RMDSZ szóvivője. Sipos Zoltán az állásfoglalás kapcsán elmondta, ő nem azt állította, hogy nem vett részt az RMDSZ sajtóeseményein, hanem hogy sosem hívták meg rájuk. Kollégái szokták átküldeni a meghívókat. Hozzátette, nincs tudomása arról, hogy az RMDSZ a sajtótájékoztatóit hol hirdeti meg nyilvánosan, ő eddig ilyesmit nem látott. (Transindex)

ISKOLANYITÁSI FORGATÓKÖNYVEK. A hatóságok három forgatókönyvet dolgoztak ki a tanintézmények megnyitására településenként, az utolsó két hét alatt diagnosztizált koronavírus-fertőzések ezer lakosra jutó száma alapján. Ha ez a mutató egy alatt van, akkor megnyitnak az iskolák, ha egy és három között, akkor csak az elemisek és a végzősök vehetnek részt a tanórákon, ha pedig 3 felett van, akkor az illető településen bezárnak (vagy ki sem nyitnak) az iskolák, és online folytatják a tanévet. A wall-street.ro az augusztus 11-ei járványadatok alapján kiszámolta, hogy megyénként milyen forgatókönyvek lennének érvényesek. Ezek szerint hét megyében – Argeș, Brassó, Prahova, Dâmbovița, Gorj, Brăila, Vrancea és Galac – van 1 és 3 között az utolsó két hét alatt diagnosztizált koronavírus-fertőzések ezer lakosra jutó száma. Így ezekben a megyékben csak az elemisek és a végzősök vehetnek részt személyesen a tanórákon. A portál szimulációja torzíthat, ugyanis nem a településenkénti, hanem a megyei adatokon alapszik. (Wall-street/Maszol)

ÖSSZECSERÉLTÉK A VÍRUSTESZT EREDMÉNYÉT. Kivizsgálást rendelt el a Brassó megyei közegészségügyi hatóságnál az egészségügyi minisztérium, miután kiderült, hogy egy koronavírusos mentős napokig betegen dolgozott, mert félretájékoztatták a teszteredményről. Azt közölték az orvossal, hogy a tesztje negatív, aki a megnyugtató hír tudatában három napig mentőzött, hétvégi ügyeletet vállalt, s még egy beltéri újraélesztésben is részt vett. Aztán kiderült, hogy valamit összekavartak a laborban, és a teszt valójában pozitív. A helyzetet még az is súlyosbítja, hogy az orvos hazatért a családjához, még a szüleit is meglátogatta, bejárt számos kórházba, több kollégájával is kapcsolatba került. (Főtér)