Egyszerűbb lett a járművek beíratása

Egyszerűsített eljárással lehet ezentúl forgalomba íratni a gépjárműveket, miután az erről szóló belügyminisztériumi rendelet megjelent a Hivatalos Közlönyben – jelentette be tegnap a gépjármű-bejegyzéssel és jogosítványokkal foglalkozó országos igazgatóság.

A közlemény értelmében több szolgáltatás online is elérhető lesz: így a forgalmi engedély másodpéldányának a kiállítása, hivatalból történő forgalomból való kivonás, a forgalmi rendszám megtartása. A rendelet értelmében minden autókereskedés, beleértve a gyártókat is, egy egyszerű dokumentummal közvetlenül elvégezheti az új tulajdonosok járműveinek forgalomba íratását, ugyanakkor egy sor, korábban szükséges dokumentumot is kiiktatnak. Részletek a www.drpciv.ro honlapon.