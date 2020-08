Ágyneműt ajándékba? Miért ne? /X/

Aktuális kedvenc

Bár a gyermekek ízlése gyakran változik, mégsem jellemző, hogy minden héten valami más lenne a favorit. Éppen ezért hosszabb távra tervezve biztosan örülni fog a gyermek egy, a kedvencével ellátott ágyneműhuzatnak. Bogyó és Babóca vagy épp Jégvarázs? Esetleg Bing nyuszi vagy Mása? A nagyobbaknak pedig inkább Harry Potter? A Játékszigetnél minden korosztálynak és nemnek megfelelő ágyneműhuzatot megtalálsz, amire csak szükséged lehet.

A legtöbben, ha ajándékozásra kerül a sor, akkor kikérik a szülők véleményét, hiszen ők tudják legjobban, hogy mit szeret a gyerek, és miből van már 2-3 darab. Valószínűleg, ha feldobod az ötletet, hogy az unokahúgodat meglepnéd egy Jégvarázsos ágyneműhuzattal, akkor a legkevésbé sem fogják viszautasítani. Hiszen mindenkinek a gyermeke öröme az első, így természetes, hogy a kedvencével díszített ágyneművel teljes lesz az eksztázis.

Díszpárnával a mesés nappalokért

Az is előfordulhat, hogy a gyermeknek már van mesés ágyneműhuzata, így valami mást szeretnél ajándékozni a kedvence képével. Ebben a helyzetben a mesés párnahuzatok bizonyíthatnak a legjobbnak. Valljuk be, a legtöbbünknek van legalább 1 darab 40 x 40 centis párnája, amire ha felhúzzuk a nagy kedvencet, akkor ki sem fogja engedni a gyermek a kezéből.

Egy ilyen párna nem csak éjszaka hozhat mesés álmokat, hanem a nappalokat is igazi álommá varázsolhatja.

Ezzel segíthetsz például a gyermeknek abban is, hogy rövid idő alatt szokjon át a saját ágyába, még akkor is, ha korábban ezzel nem igazán haladt. Hiszen ki ne bújna be oda, ahol a kedvenc mesefigurájával díszített pána várja? Hidd el, biztosan nagyobb biztonságban fogja érezni magát, ha Mása vigyázza az álmát, vagy épp a Mancs őrjárat hősei sietnek a segítségére még éjszaka is.

Varázslatos gyerekszoba

A gyerekszoba a legtöbbször egy tematika köré épül, így nagy valószínűséggel nem foghatsz mellé az ajándékkal, ha épp Harry Potter mániában szenved a kamasz. Egy tematikus ágyneműszett garantált öröm, ha tudod, hogy merre indulj. Ha pedig mellé beszereznél egy stílusban megegyező lámpát, faliórát és egyéb apróságokat, akkor biztosan te leszel a nap sztárja. Ha pedig nem találtál megfelelőt, akkor készíttesd el, hiszen ma már roppant gyorsan és jó áron nyomnak egyedi mintás párnahuzatokat vagy épp telefontokokat is. (X)