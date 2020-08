Melyek a kerékpáros edzések vezérelvei? /X/

Minden kerékpáros edzésnek kell, hogy legyen alapja, és akár tökéletesíthetjük, ha van egy jól összeállított edzéstervünk. Ez viszont még önmagában kevés, ugyanis kellő időt, energiát is kell fektetni a folyamatba, illetve fontos a megfelelő edzettség is. Ezek hiányában egy gondos terv is kudarcot vallhat. A következő pár sorban némi segítségre lelhetsz a kerékpáros edzéseket illetően.