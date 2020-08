Közös főzőcskézés a gyerekekkel /X/

A nyár általában nem a visszafogott és egészséges étkezésről szól. A sok gyümölcs - cseresznye, dinnye, barack - mellett ez a fagyik, jégkrémek időszaka is, amiből bárhol, bármikor, bármennyi el tud fogyni egy gyerekes családban. És mivel a legjobb idő ilyenkor van a gyerekzsúrok megtartására is, a torták, sütemények is fogynak rendesen.