Kiemelten hívják és várják mindazokat, akiknek az említett utcák bármelyikéhez valamilyen emlékük fűződik, esetleg éltek is ott akár ők, akár szüleik, nagyszüleik, rokonaik. Az emlékek minél jobb felidézéséhez örvendenének a szervezők, ha fényképeket is visznek. Házigazda: Hoffmann Edit muzeológus. Minden érdeklődőt várnak. A találkozóra érvényes a járvány ideje alatt előírt összes óvintézkedés, a szájmaszk viselése és a megfelelő távolság betartása.

Kiállítás

A KOLOZSVÁRI MAGYAR NAPOK alkalmából a Kolozsvári Művészeti Múzeumban (Bánffy Palota, Fő tér, 30. szám) augusztus 19-én, szerdán 17 órától megnyitják a Referencia válogatás a Sapientia Alapítvány gyűjteményéből című kiállítást. A vendégeket Nastasă-Kovács Lucian, a Kolozsvári Művészeti Múzeum igazgatója köszönti; a tárlatot megnyitja Vargha Mihály képzőművész, a Székely Nemzeti Múzeum igazgatója. Kurátor: Madaras Péter képzőművész, az Erdélyi Művészeti Központ munkatársa.

A kiállítás megtekinthető: augusztus 20. és szeptember 6. között.

Zene

RAJZFILMZENE A KULTÚRPARKBAN. Sepsiszentgyörgyön az ‘56-os emlékparban a KultúrPark következő koncertjére augusztus 22-én 17 órától kerül sor, ahol a Mesehetes zenekar rajzfilmzene-előadással várja a gyerekeket és a nosztalgiázni vágyó felnőtteket egyaránt. A Mesehetes héttagú csíkszeredai zenekar tíz évvel ezelőtt alakult. Repertoárjuk a leghíresebb magyar rajzfilmek zenéit, valamint néhány Walt Disney-mese slágerének magyar változatát tartalmazza, melyeket saját feldolgozásban adnak elő. A közismert dallamokat jazz, funky, rock, bossanova és egyéb stílusokkal ötvözve elevenítik fel. Célközönségükbe a legkisebb gyerekektől a legidősebb korosztályig mindenki beletartozik. A gyermekkori élményt felidéző népszerű filmslágerekkel nosztalgikus hangulatot kívánnak kelteni a felnőttekben, míg a gyermekeket kedvenc mesefigurájuk dallamos megjelenítésével örvendeztetik meg.

A Mesehetes előadására a belépés ingyenes.

Mozi

Sepsiszentgyörgyön az ‘56-os emlékparkban (a Kónya Ádám Művelődési Ház udvarán) augusztus 18-án, kedden 21 órától (esőnap: szerda) a Katona feleségek 2019-es angol vígjáték-drámát; augusztus 20-án, csütörtökön 21 órától (esőnap: péntek) a Boldog idők 2019-es francia vígjáték-drámát vetítik. Jegyeket 10 és 5 lejes áron a Művész mozi jegypénztárában lehet váltani. A filmvetítésen a részvétel az egészségügyi előírásoknak megfelelően történik: az udvarban belépéskor hőmérsékletet mérnek; helyfoglalás a megfelelő távolságra kirakott székeken az érkezés sorrendjében; a maszkviselés kötelező.

Rádió

A MÁRIA RÁDIÓ sepsiszentgyörgyi stúdiójának mai, élő adásai: 13 órától szeretetláng rózsafüzér, 13.20-tól zenés köszöntő, 14.40-től és 17 órától Görgényi Tünde stúdióvezető fogadja az imaszándékokat, 15 órától irgalmasság rózsafüzér, 15.15-től A hit kapuja – Székely János püspök műsora, 17.20-tól örvendetes rózsafüzér, 18 órától szentmise Székelyhídról, 18.50-től a hét plébániáját Gábor Anna mutatja be, 19 órától Úrangyala, 19.30-tól műsorismertető, 19.35-től esti mese, 19.40-től zsolozsma – esti dicséret, 21.15-től a béke rózsafüzére, 21.25-től Örömmel fordulok Feléd! – az erdélyi Schönstatt Családmozgalom műsora, 22 órától zsolozsma – kompletórium. Honlap: mariaradio.ro.

Apróhirdetések, gyászjelentők

* Értesítjük hirdető ügyfeleinket, hogy a Háromszék nyomtatott változatában az apróhirdetést, a gyászjelentőt, a részvétnyilvánítást és a megemlékezést online, bankkártyás fizetéssel is elfogadjuk. Az új rendszer a következőképpen érhető el: a www.3szek.ro honlapon kattintson az Online apróhirdetések menüre/bannerre, töltse ki a megfelelő mezőket a hirdetés szövegével, válassza ki a megjelenés dátumát – ismétlődő hirdetés esetén a dátumokat –, és a lap alján kattintson a „Megrendelés küldése a korrektúrához” gombra. Kollégáink a megadott e-mail-címre visszaküldik a javított szöveget, azt ellenőrizze, majd a Megrendelem gombra kattintva bankkártyával fizetheti ki a visszaigazolt összeget.

* Apróhirdetési, illetve reklámirodánk a megszokott program szerint, hétfőtől csütörtökig naponta 9–16, pénteken 9–14 óráig tart nyitva. Online apróhirdetési szolgáltatásunk nyitvatartási rendtől függetlenül bármikor igénybe vehető. Háromszék

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig az 1918. december 1. utcai Sensiblu (telefon: 0267 310 219, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Gábor Áron utcai Ambrózia (0267 360 608) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben (telefon: 0267 708 465) egész héten 9–12 óráig fogadják a sürgősségi eseteket.

Röviden

LOMTALANÍTÁS. Sepsiszentgyörgyön az év végéig tart az ingyenes lomtalanítási kampány. A fölöslegessé vált tárgyak, használati eszközök elszállításáról előzetesen a 0267 310 123-as telefonszámon lehet egyeztetni. A Tega Rt. vidéken is összegyűjti a lomokat, ma Bodokon, kedden Oltszemen és Zalánban. Elszállítják a régi ruhákat, használaton kívüli bútorokat, fölöslegessé vált ócskaságokat, a síküveg kivételével a palackokat és befőttes üvegeket is. 5 kg üveghulladékért 0,5 liter sört adnak.

MOZGÁSMŰVÉSZET. A sepsiszentgyörgyi Live-Art Alapítvány Olt utca 1. szám alatti táncstúdiójában a heti program: hétfőn 18 órától és pénteken 18 órától társaságitánc-kurzus, kedden és csütörtökön 19 órától Ágó-Gym – alakformáló fitnesz nőknek, szerdán 18 órától balett és kortárs tánc fiataloknak. Telefon: 0722 233 774.

ÜGYINTÉZÉS. Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének négy városi irodájában az ügyfélszolgálat és a magyar állampolgársági ügyintézés programja: hétfőtől csütörtökig 8–16, pénteken 8–14 óráig. Várják az érdeklődőket az RMDSZ sepsiszentgyörgyi (Martinovics Ignác utca 2. szám, a Beör-palota első emelete, telefon: 0735 610 100), kovásznai (Szabadság utca 12. szám, telefon: 0734 639 897), kézdivásárhelyi (Apafi Mihály utca 1. szám, telefon: 0721 297 540), illetve baróti irodájában (Szabadság utca 19-es th., 4B lh., telefon: 0742 174 168). E-mail: haromszek@rmdsz.ro. Telefon: 0267 352 552. Honlap: haromszekirmdsz.ro. * Az EMNT kézdivásárhelyi irodájának nyitvatartási programja: hétfőtől péntekig 9–15 óráig. Telefon: 0267 360 087, 0786 193 581. Az iroda munkatársai arra kérik az ügyfeleket, hogy tartsák be az ajtóra kifüggesztett szabályzatot.

SUGÁSFÜRDŐN látogatható a kezelőközpont és a fitneszterem. A kezelőközpont naponta 11–21, a fitneszterem 11–19 óráig tart nyitva. Előzetes bejelentkezés szükséges a 0731 085 476-os telefonon. A koronavírussal kapcsolatos egészségügyi előírások betartása kötelező.

NEM IHATÓ a Honvéd-forrás vize. Ugyanakkor a jegyszedő közelében lévő sós forrás és a pataknál található kis forrás vize sem iható – közli Sepsiszentgyörgy Önkormányzata a Facebook-oldalán.

IVÓVÍZ. Kézdivásárhelyen augusztus 19-én, szerdán 23 órától mosatják az ivóvízhálózat vezetékeit, ezért 23 órától másnap reggel 6 óráig a csapokból kisebb nyomású és zavaros ivóvíz folyhat. A mosatás miatt le kell zárni Kézdivásárhelyen az ivóvízellátásban meghatározó szerepet betöltő utcai gerincvezetékeket, ezért a tisztítási munkálatok időtartama alatt átmeneti nyomáscsökkenésre és vízhiányra kell felkészülni. A víz ülepítés után fogyasztásra alkalmas, azonban javasolják a lakóknak, hogy a munkálatok megkezdése előtt biztosítsanak, vásároljanak maguknak ivóvizet. A vezetékhálózat tisztítását követően rövid időn belül visszaáll a kiegyensúlyozott vízellátás és vízminőség. Kérik a kézdivásárhelyi fogyasztókat, hogy a jelzett időszakban vízfelhasználással üzemelő háztartási gépeik, műszaki eszközeik használatára fokozott figyelmet fordítsanak!

LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT. Az erdélyi telefonos és internetes lelkisegély-szolgálat szakembereihez hétköznapokon 8–24 óráig fordulhatnak a 0754 800 808-as normál díjas telefonszámon. A névtelenül igénybe vehető szolgáltatás online is működik, az internetes tanácsadás a hallgatlak.lelkisegely@gmail.com címen érhető el.

GOMBAELLENŐRZÉS. A László Kálmán Gombászegyesület és a Tega szervezésében Sepsiszentgyörgy központi zöldségpiacán hétfőn, szerdán és pénteken 8–10 óráig Zoltán Sándor gombaszakértő átvizsgálja a gyűjtött gombákat és szakmai tanácsot ad. A szolgálat ingyenes.