– Mindössze tíz napot készülhettek, hiszen pénteken kezdődik a 2020–2021. évi szezon. Változik a bajnokság lebonyolítása, ugyanis 16 csapatosra bővült a mezőny. A több résztvevő pozitív vagy negatív irányba tolja a pontvadászat színvonalát?

– A labdarúgóknak nagyon kevés idejük volt a pihenésre, mindössze hat napot tudtunk adni nekik. Sajnos, a két bajnokság szinte összeért, hiszen alig lett vége az egyiknek, máris kezdődik a másik. Véleményem szerint a 16 csapatos pontvadászat érdekesebb lesz, hiszen az alsóházi együtteseknek is megadták a lehetőséget, hogy jogot szerezzenek a nemzetközi kupaindulásra. A két kieső továbbra is marad, viszont ketten játszanak osztályozót. Bízunk benne, hogy ezúttal a vírus nem szól bele, és minél hamarabb visszaengedik a nézőket a stadionokba, mert így elég sivárak a mérkőzések.

– A kevés pihenő kihathat a játékosok teljesítményére a következő idényben?

– Az előző bajnokság végére nem volt népes a játékoskeretünk, mondhatni 15 játékosra számíthattunk, és háromnaponta meglátszott a teljesítményükön, hogy elfáradtak, mondhatni a végére kiégtek. Úgy tervezzük, hogy számbelileg és minőségileg is javítunk a játékosállományon, szeretnénk, ha minden pozícióra lenne legalább két labdarúgónk, amely ellenféltől függetlenül bármikor bevethető lenne. Próbáltuk úgy alakítani, hogy csapaton belül legyen egy egészséges rivalizálás a játékosok között. A csatárok tekintetében még kicsit bajban vagyunk, viszont gőzerővel keressük a megfelelő játékost, bár az igazság az, hogy jó csatárt a legnehezebb találni.

– Visszatekintve az előző kaotikus szezonra, szerinted hogy sikerült a csapat harmadik idénye az élvonalban? Ne felejtsük el, hogy június 13. és augusztus 5. között 14 mérkőzésetek volt, vagyis a járvány miatti szünetet követően a Sepsi OSK lépett pályára a legtöbbször.

– A vírus nagyon megkavarta a bajnokságot, és véleményem szerint már tavasszal véget kellett volna vetni neki. A leállást követően összesűrítették a programot, hiszen az idő szorította mind a Román Labdarúgó-szövetséget (FRF), mind a Hivatásos Labdarúgó Ligát (LPF). Elsietett és elhamarkodott bajnokság volt, napról napra változtak a szabályok, a vezetők nem tudtak megfelelő döntéseket hozni. Az utolsó hetekben későre tudtuk meg, hogy mikor játszunk, az utolsó mérkőzés előtt 30 órával közölték a kezdési időpontot. Az összevisszaság meglátszott nemcsak a labdarúgók teljesítményén, hanem a bajnokság színvonalán is. Láttuk, hogy a Kolozsvári CFR, amely addig uralta a pontvadászatot, szinte elbukta a címvédést, valamint a FCSB a kupagyőzelmet leszámítva gyengén teljesített, szóval a vírus mindenkit úgymond fejbe vágott. Szerintem egy csúnya és visszataszító bajnokság volt, amelyet a lehető leghamarabb szeretnénk magunk mögött hagyni. Azt mondom, hogy felemelt fejjel zártunk, bár akartak hozni olyan szabályokat, amelyekkel osztályozóra akartak kényszeríteni. Végül nem sikerült a tervük, így minden jó, ha a vége jó alapon megérdemelten maradtunk az élvonalban. Az alsóházban harmadik helyen végeztünk, emellett kupadöntőt játszottunk. Minden évben magasabbra tettük a lécet, ugyanis az első évben nem estünk ki az első osztályból, aztán a második esztendőben felsőházba jutottunk, idén pedig a kupában meneteltünk a döntőig. Minden évben sikerült egy kis sporttörténelmet írni, reméljük, a folytatásban sem lesz másképp.

– Egy évvel ezelőtt szögre akasztottad a cipődet, a mezt öltönyre cserélted, és ügyvezető igazgató lettél. Milyen tapasztalatokkal gazdagodtál?

– Azt hiszem ebben a szezonban senki sem lett volna a helyemben. Ahhoz képest, hogy ügyvezető igazgatóként az első évem volt, a vírus miatti kavarodás úgy hozta, hogy egyből a mély vízbe kerültem. Nagyon nehéz idényt hagyok magam mögött, kemény dió volt a pályán kívül beilleszkedni, hiszen az egész életemet a pályán töltöttem. A téli szünetig mondhatni rendben ment minden, elkezdtük összeszedni magunkat, jöttek az eredmények is, aztán tavasszal minden fejre állt. A szünet után jöttek a rossz eredmények, néhány mérkőzést veszélyesen éltünk meg. Számomra tanulságos év volt, viszont még egy ilyet nem szeretnék.

Fotó: Facebook / Sepsi OSK

– Visszatérve a hamarosan kezdődő bajnokságra, hogyan látod az erőviszonyokat?

– Érdekes bajnokságunk lesz kiegyensúlyozott mérkőzésekkel. Mindig ambíciós voltam, többet akartam, ezért is szeretném, ha olyan játékoskeretünk lenne, amely bármelyik ellenfélnek fejtörést okozhat a pályán. Az előző idényhez képest többre számítunk, többet akarunk. Mindegyik csapat erősített és még októberig lesz lehetőségük erre. Tavasszal azt mondtuk, hogy a Clinceni és a Voluntari biztosan kiesik, aztán megcáfoltak, és simán az élvonalban maradtak, szóval senkit nem szabad leírni.

– Milyen célkitűzéssel vág neki negyedik élvonalbeli idényének a Sepsi OSK?

– Az elmúlt három évben tapasztalatot szereztünk, így nagyobb célokkal vágunk neki a bajnokságnak. Ismét szeretnénk a felsőházi rájátszásba jutni, ezért is dolgozunk éjt nappallá téve azon, hogy a lehető legjobb játékosokat szerezzük meg, akik tudnak segíteni. Ha ezeket a játékosokat sikerült a lehető leghamarabb beépíteni, akkor nagy esélyünk van a célunk elérésében. Az előző szezonban nem számítottunk rá, hogy a kupában ilyen messze jutunk, szóval ezúttal sem akarunk meghátrálni, minden meccset komolyan veszünk, odatesszük magunkat, és ebben a népesebb játékosállomány is a segítségünkre lesz.

– A játékoskeretben ezúttal is vannak változások, már érkezett hét játékos. Még mire számíthatunk? Milyen poszton szeretnétek erősíteni?

– Igyekeztünk minőségi játékosokat igazolni, tapasztalt és fiatal labdarúgókat egyaránt. Eddig Bogdan Mitrea hátvéd, Vlad Mitrea és Florin Purece középpályások, valamint a spanyol Jesús Fernández Collado kapus, a horvát Adnan Aganović szintén középpályás, a görög Panagiotisz Deligiannidisz hátvéd érkezett, és visszatért a francia Bryan Nouvier is. Még úgy hiszem szükségünk van három játékosra, egy középhátvédre, egy befejező csatárra és egy védekező középpályásra. Reméljük, hogy új és pozitív impulzust adnak a csapatnak mind az edzésen, mind a mérkőzéseken. Edzéseken is oda kell tegyék magukat, hiszen a kezdő tizenegybe kerülésért nagy a rivalizálás, szóval az edzőnek is nehéz feladata lesz kiválasztani, hogy kiket küldjön pályára.

– Leo Grozavu vezetőedző irányítása alatt kissé viharosra sikerült az elmúlt hónap, hiszen kialakult egy kisebb konfliktus. Mindezek ellenére a következő idényben is ő irányítja a csapatot. Szerepel a szerződésében bármi feltétel, ami megakadályozhatja a további konfliktusok elkerülését?

– Volt egy kisebb incidens, viszont a sportsajtó eltúlozta mindazt, ami történt. Megingott a pozíciója, azonban a történtek után meghallgattuk az érintetteket, és úgy döntöttünk, hogy vele kell tovább folytatnunk. Szakmailag elégedettek vagyunk vele, nagyon sokat dolgozik, bízunk benne. Vannak a szerződésében feltételek, szóval ha még egyszer konfliktusba kerül valakivel, akkor távozik a csapattól. Amennyiben a téli szünetig nagyon leszakadunk a legjobb hat csapattól, akkor változni fog a vezetőedző személye. Reméljük, hogy erre nem kerül sor, és nyugodtan mehetünk előre.

– Mit tudtok, meddig lesznek zárt kapus mérkőzések?

– Egyelőre konkrét információkkal nem tudott sem a szövetség, sem pedig a liga szolgálni ez ügyben. Véleményem szerint ebben az évben nagyon kevés az esély arra, hogy nézők előtt játsszunk. Más országokban járhatnak az emberek mérkőzésekre, be tudják tartani az előírásokat, nálunk pedig esélyt sem adnak.

– Az előttetek álló szezonban milyen időközönként kell tesztelni a játékosokat és a szakmai stábot?

– Egyelőre hetente tesztelünk, ami havonta tízezer euró többletkiadást jelent. Ez több csapatnak anyagi gondokat okozhat, mellesleg számomra érthetetlen, hogy a másod- és harmadosztályban hogy tudnák a kis költségvetésű csapatok ezt megoldani. Természetesen a liga és a szövetség is kötelezi a tesztek elvégzését, viszont anyagilag semmivel nem segítik a csapatokat.

– Cornel Șfaițer érkezésének milyen pozitív hatásai voltak a csapatra nézve?

– Tapasztalt és komoly embert hoztunk a csapathoz, aki nagyon sokat segít rajtunk a menedzsment, a szerződések és a játékosok terén, valamint bármilyen labdarúgással kapcsolatos témában. Minket képvisel a ligánál és a szövetségnél, valamint a legfontosabb, hogy ezt ingyen teszi. Botoșani-ban volt szerencsém vele dolgozni, nagyon korrekt és segítőkész embernek ismertem meg. Senki nem mond egy rossz szót róla, az országban mindenhol tiszteletnek örvend, mindenkivel tisztességes. Csak nyertünk azzal, hogy csatlakozott a csapathoz, emberként és professzionális téren egyaránt.

– A 2021–2022. évi idényt a Sepsi OSK már az új stadionban kezdi?

– Gőzerővel dolgoznak, a napokban is jártunk a helyszínen. Reméljük, hogy jövő év májusában kész lesz a stadion, és 2021 nyarán már az Európa-liga-selejtezőket szeretnénk az új stadionban játszani. Az egyik legszebb stadion lesz az országban, biztos vagyok benne, hogy vonzza majd a nézőket. Fantasztikus eredmény, hogy egy kis városnak ilyen szép stadionja van, nagyon várjuk, hogy kész legyen, és felavathassuk.