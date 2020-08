Az Olympique Lyon, a Bayern München, az RB Leipzig és a Paris Saint-Germain jutott a Bajnokok Ligája elődöntőjébe. A BL, illetve elődje, a BEK történetében először fordult elő, hogy két francia csapat is a legjobb négy közé verekedte magát. A Lyon ellenfele a Bayern München lesz szerdán, előtte a Paris Saint-Germain az RB Leipzig együttesével találkozik kedden. Ezt megelőzően 1991-ben történt, hogy spanyol, angol és olasz csapat sem volt az elődöntőben.

A lisszaboni utolsó negyeddöntő 24. percében a City védőinek figyelmetlenségét kihasználva Maxwel Cornet juttatta vezetéshez a Lyon együttesét. A manchesteri csapat az első félidőben, akárcsak a második felvonásban, többet birtokolta a labdát, többet támadott és többször veszélyeztette a kaput. A 69. percben Kevin De Bruyne góljával összejött az egyenlítés, viszont nem sokkal később egy ellentámadás végén Moussa Dembélé ismét vezetést szerzett a francia gárdának. A meccset a 87. percben a csereként beállt csatár második találata döntötte el, aki ezúttal Ederson kapus hibáját kihasználva volt eredményes.

A Barcelona története legsúlyosabb európai kupavereségét szenvedte el. A bajor csapat korán vezetést szerzett Thomas Müller révén. A katalán együttes nem sokkal később öngóllal egyenlített, Jordi Alba beadását a menteni igyekvő David Alaba a hálóba lőtte. A 21. percben a Bayern vezetett Ivan Perišić éles szögből leadott lövésével, majd Serge Gnabry volt eredményes, ezt követően pedig Müller közelről ismét gólt szerzett. A szünet után váratlanul szépített a Barcelona Luis Suárez villanásának köszönhetően, majd a német gárda a 63. percben ismét növelte előnyét, Joshua Kimmich közelről gurított a hálóba. Az utolsó tíz percben Robert Lewandowski is betalált, a gólpasszt a 75. percben pályára lépő Philippe Coutinho adta. A hajrában a katalán csapattól kölcsönbe érkezett brazil középpályás rövid idő alatt kétszer maga is eredményes volt.

Gulácsi Péter végigvédte az Atlético Madrid elleni negyeddöntőt, amelyen csapata Dani Olmo révén a második félidő elején vezetést szerzett, majd a csereként beálló Joao Felix tizenegyesével a spanyolok egyenlítettek, aztán a hajrában Tyler Adams megpattanó lövése győzelmet ért a német csapatnak. A szintén magyar válogatott Willi Orbán nem kapott lehetőséget a találkozón lipcsei színekben.

Ugyanezen az ágon a másik mérkőzésen az Atalanta kezdett jobban, a PSG kapusának több nagy bravúrt is be kellett mutatnia, hogy ne kerüljön hátrányba csapata, viszont Mario Pašalić lövésénél már ő is tehetetlennek bizonyult. A hajrában az üresen maradó Marquinhos egy beadást követően kiegyenlített, majd a ráadásban egy hasonló akció végén Eric Maxim Choupo-Moting volt eredményes, így véget ért az olasz csapat menetelése a BL-ben.

Eredmények, negyeddöntő: Manchester City–Olympique Lyon 1–3 (gsz.: De Bruyne 69., illetve Cornet 24., Dembele 79., 87.), Bayern München–FC Barcelona 8–2 (gsz.: Müller 4., 31., Perišić 21., Gnabry 28., Kimmich 63., Lewandowski 82., Coutinho 85., 89., illetve Alaba 7. – öngól, Suárez 57.), RB Leipzig–Atlético Madrid 2–1 (gsz.: Olmo 51., Adams 88., illetve Joao Felix 71. – tizenegyesből), Atalanta–Paris Saint-Germain 1–2 (gsz.: Pašalić 27., illetve Marquinhos 90., Choupo-Moting 90+3.). (miska)