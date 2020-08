Mikrofonokat, nyomkövető berendezéseket, lehallgatókészülékeket szereltek be a célszemélyek személygépkocsijába, irodáiba, sőt, a lakásukba is. Egy alkalommal a bűnbanda tagjai – kábítószer-ellenes rendőröknek kiadva magukat – fegyverrel megfenyegettek egy személyt, akitől 200 ezer eurót követeltek annak fejében, hogy eltussoljanak egy fiktív, általuk kitalált bűnvádi eljárást. A DIICOT és a rendőrség szervezett bűnözés elleni osztályának nyomozói péntekről szombatra virradóra tetten érték a bűnbanda tagjait, amikor be akartak hatolni egy szászfenesi cég székházába, hogy eltulajdonítsanak egy nagy összegű készpénzt, amelynek hollétéről a célszemélyek lehallgatása során szereztek tudomást. (Krónika)

AZ ORTODOX ZARÁNDOKLATOK MEGENGEDETTEK. A leghíresebb román zarándoklat a füzesmikolai kolostornál zajlik, de más helyszíneken is összegyűlnek a hívek augusztus 15-én, Nagyboldogasszony ünnepén, hogy Szűz Máriához imádkozzanak. A szombati járványügyi jelentés 1328 új fertőzöttről számolt be, szinte tízszer annyiról, mint pünkösdkor, amikor a csíksomlyói búcsú elmaradt. A füzesmikolai kolostorban már pénteken 2500 hívő jelenlétét jelezték, szombatra pedig ez a szám 5000-re nőtt. A jelenlegi törvények értelmében azonban a tömegrendezvényeken legtöbb 500 ember vehet részt. A Kolozs megyei prefektus szerint a vallásos rendezvények nem minősülnek tömegrendezvénynek, tehát ezek esetében nem érvényes az 500-as határ. A füzesmikolai zarándoklaton egyébként közel húsz embert részesítettek elsősegélyben, egyet pedig könnyű sérülésekkel kórházba szállítottak. Egyesek viseltek maszkot, mások nem, bírságokat is osztogattak a hatóságok emiatt. Kérdés, hogy mennyire ugrik meg a fertőzések száma az ilyen, nem tömegrendezvénynek minősülő tömegrendezvényeket követően? (Főtér)

VÍRUSELSŐK VAGYUNK AZ UNIÓ­BAN. Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ legfrissebb jelentése szerint Romániát érinti a leginkább a koronavírus-járvány az EU tagállamai közül. A Nagy-Britanniára is kiterjedő elemzés a július 20. és augusztus 2. közötti adatokat vizsgálja. A jelentés szerint Romániában a legnagyobb a pozitív eredményű tesztek aránya és az egymillió lakosra jutó halálos áldozatok száma az EU tagállamai közül, a 100 ezer lakosra jutó új fertőzések száma pedig a négyszerese az uniós átlagnak a vizsgált időszakban. Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ elemzése szerint a két hét alatt jegyzett új esetek száma Spanyolországban 28 267, Romániában 15 420 és Franciaországban 13 245 volt, viszont Romániában jóval kisebb számú tesztet végeztek. (Marosvásárhelyi rádió)