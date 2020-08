De pénz rá, az nincs. Orban szépen meg is magyarázta, és mindenki érthet bölcs szavaiból: „Amikor csökken a jövedelmed a családban, és alig marad pénzed élelemre, az albérletre, nem vered el kocsmában”. Míg munkanélküli volt, ő is legfennebb mandolinozni és énekelni (tehát csakis dolgozni!) járt a kocsmába, nem inni. De miután kenyérbe esett, mert miniszterelnökké ütötte Iohannis, még akkor sem a kocsmát kereste egy kis toroköblögetésre, hanem a munkahelyén mulatozott, mert hát ott olcsóbb. Ezért érthető a kormányfő felmordulása azokra, akik követelőznek, (például a tanügyisek) pedig megérthetnék, hogy nincs pénz. És még nem is hivatkozott a kocsmában elúszó gyermektámogatásokra. Aztán a kisnyugdíjasok, akiknek luxus az egészségügyi szolgáltatások kifizetése, ne szándékozzanak többet költeni, mint mostanig, amikor az ország gazdasága mindenek felettinek számít. Most még azt sem lehet tudni, hogy a tanítás megkezdődik-e, és akkor a pedagógusok miért követelik a nekik már rég megígért előrehozott fizetésemelést? Hátha a pandémia miatt nem lehet megnyitni a tanodákat, és a számítógépes távoktatáshoz a gyermekek egy nagy részének nincs felszerelése. Legjobb és legolcsóbb megoldás, ha mindenki saját maga neveli neveletlen gyermekeit.

Különben a nyugdíjemelésről a pénzügyminiszter, Florin Cîțu is beszámolt: már rég megígérték, hogy emelni fogják. Sőt, azt is bejelentette: „A románok által eddig látott legnagyobb összeggel nőnek a nyugdíjak 2020-ban”. És bár nem körvonalazta tételesen, de amint tudjuk, a megígért 40 helyett valószínű 14 százalékkal.

Cîțu felszólította a Szociáldemokrata Párt ügyvivő elnökét, Marcel Ciolacut, hogy nevezzen meg egy másik európai országot, amelyik hasonló erőfeszítésekre képes gazdasági válság idején: növeli a nyugdíjakat és a gyermekpénzt is! Ciolacu úr hallgat, mert valóban kevés olyan országot tudna felsorolni, ahol olyan alacsonyak az idősek és kiskorúak járandóságai, mint nálunk.

Iohannis legutóbb július 29-én nyilvánult meg e témákban, óhajokról szólva, ám a pedagógusok fizetésemeléséről nem beszélt. Egyébként is neki még mindig az a legnagyobb gondja, hogy bírálja ellenfeleit. Ebben most segítségére sietett az Egyesült Államok bukaresti nagykövete, Adrian Zuckerman, abból az alkalomból, hogy a nagy közös amerikai–román együttműködés jegyében sikerült két román bűnözőt Amerikába exportálni. Zuckerman úr elnökünkkel összhangban kertelés nélkül bírálta Ciolacut, a jelenlegi parlamentet, azt, ahogy a szociáldemokraták kormányozták Romániát. (Mondjuk, meg is érdemlik!) A szociáldemokrata vezért okolta, amiért a parlament nem tett semmit az emberkereskedelem ellen, az áldozatok védelméért, véleménye szerint ez az oka a jogállamiság útjáról való eltévelyedésnek. Azután ajnározni kezdte az Orban-kormányt, amely – szerinte – keményen fellép a szervezett bűnözés ellen. De Ciolacu sem maradt rest, és azt dalolta, hogy a nagykövet úr szem elől tévesztette azokat a botrányos képeket, amelyeken jól látszik, hogy a Marcel Vela belügyminiszter irányította román rendőrség az alvilági (emberkereskedelemmel is vádolt) klánok őrző-védőjeként lép fel.

Szurkolhatunk, ki fog győzni, ha a választásokon Orbanék viszik a pálmát: az állam intézményei kerekednek felül, vagy az alvilág?