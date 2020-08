Az alkalmas fiatalokat alkalmas feladatra jelmondattal indítja fiatal jelöltjeit a 45 nap múlva esedékes önkormányzati választásokon Erdély-szinten a Magyar Ifjúsági Értekezlet (MIÉRT), illetve Kovászna megyében a Háromszéki Ifjúsági Tanács (HÁRIT). Amint a két szervezet vezetőinek tájékoztatóján kiderült, Háromszéken az RMDSZ listáin összesen 137 fiatal száll versenybe az önkormányzati mandátumokért, azaz a szövetségi jelöltek húsz százaléka. A tájékoztatón a jelöltek közül öten röviden be is mutatkoztak.

Kelemen Szilárd, a HÁRIT elnöke felidézte, 2012 óta áttörést értek el, míg korábban nehéz volt a fiatalok számára, hogy labdába rúgjanak az önkormányzati választásokon, nyolc évvel ezelőtt már több jelöltjük is mandátumhoz jutott RMDSZ-színekben. Idén januárban pedig a Szövetségi Képviselők Tanácsa (SZKT) határozatot is elfogadott, mely előírja, hogy a szövetség önkormányzati jelöltlistáin legkevesebb egy fiatalnak szerepelnie kell befutó helyen.

Az elnök szerint arra törekednek, hogy jelöltjeiknek ne csak az életkoruk legyen az ajánlókártyájuk, ezért olyan embereket kerestek, akik az előző években már civil szervezetekben tevékenykedtek, így az önkormányzati munkába is friss szemléletet hozzanak. Kelemen Szilárd szerint jelöltjeik célja, hogy Háromszék egy családbarát, a fiatalokat itthon maradásra sarkalló térség legyen. Ehhez a régiónak a soron következő európai uniós költségvetési ciklus nyertesévé kell válnia. Az elmúlt évek megmutatták ugyanis, hogy a kormánytól érkező források csak túlélésre elegendőek, fejlesztésre, fenntarthatóságra máshonnan kell megteremteni az anyagi keretet. Az ifjúságot érintő kérdéseken túl ugyanakkor a képviselői helyeket elnyerő jelöltjeik a digitalizáció terén szándékoznak eredményeket felmutatni, egyebek mellett az ügyintézés átalakítása, fejlesztése által.

Olteán Csongor a MIÉRT elnöke szerint az ernyőszervezet számára kihívás volt az RMDSZ vezetését meggyőzni arról, miért fontos a fiatalok részvétele a helyi döntéshozatalban. A januári SZKT-döntés ellenére, a fiatal jelöltek aránya nem ennyire jelentős, mint például Háromszéken, ezért még dolgozniuk kell ennek javításán például a szórványmegyékben vagy a Partiumban, ahol 10 százalék alatti az ifjúság képviseltsége.

Olteán Csongor szerint jó úton járnak, amit az is bizonyít, hogy Erdély-szinten 906 fiatal került fel az RMDSZ-es jelöltlistákra, akik közül 342-en valós eséllyel pályáznak, azaz bejutó helyet kaptak a helyi képviselő-testületi listákon. Hatvan százalékuk az első mandátumáért pályázik. Emellett húsz polgármesterjelöltet, illetve ugyancsak valós eséllyel versenybe szálló megyei önkormányzati testületi jelöltet tudhatnak magukénak.

A két elnök azt is elmondta, hogy az idei kampányra rányomja a bélyegét a járványhelyzet, ezért igyekeznek minél alaposabban felkészíteni a fiatalokat ezen a téren is, illetve felvilágosítani őket, mit is jelent az önkormányzatiság és miért fontos a választáson való részvétel.

A tájékoztató zárásaként Vajna Ervin, Árkos község alpolgármestere, Oláh István kézdiszéki megyeitanácstag-jelölt, Szöllősi Tamás kézdivásárhelyi önkormányzati jelölt, Jeszenovics Róbert Károly, Kovászna alpolgármestere, valamit Ráduly Antal Róbert baróti várositanácstag-jelölt mutatkoztak be.