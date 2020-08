Kovásznán és a város környékén számos panzióban, szállodában található fedett vagy szabadtéri úszómedence, kisebb-nagyobb pancsoló. Ezek mellett érdekességnek számító szabadtéri fürdőlehetőségek is vannak Orbaiszéken. Szétnéztünk a vidéken, és csupán Zabola körzetében két népi fürdőt is találtunk: a Székelypetőfalván a Fortyogó-fürdőt és a Csipkésben lévőt.

A petőfalvi Fortyogó-fürdőt legkönnyebben Imecsfalváról érhetjük el, a főútról letérve alig öt kilométert kell megtenni. Nem aszfaltozott az út, de kényelmesen lehet haladni a kövezett, jól karbantartott szakaszon. Útközben különös látványosságban is részünk lehet az imecsfalvi állomás mellett. Itt vannak holtvágányra téve azok a motoros vasúti kocsik, melyek korábban a Sepsiszentgyörgy–Bereck útvonalon is szolgálatot teljesítettek. Érdekességük, hogy külső részük graffitikkel van telefestve. Hosszú sorban állnak a színes vasúti kocsik, érdemes egy pillanatra megállni és jobban szemügyre venni a kuriózumot.

A Fortyogó-fürdőhöz érve az első, amit megállapíthatunk, a rendezett környezet. Új a kerítés, a fű le van vágva, a nyírfák árnyában piknikező hely filagóriával, flekkenezővel.

Nemrég kalákában rendezték a fürdő környékét – tudtuk meg Fejér Levente zabolai polgármestertől. Szörcsén táborozott a Tündérvár Székely Nagycsaládosok Egyesülete, felajánlották, hogy kétkezi munkájukkal járulnak hozzá a fürdő rendbetételéhez – mondotta az elöljáró. A községháza biztosította az anyagot a munkálatokhoz, így épült meg például egy csinos kis lejáró, mely a szaunát köti össze a tulajdonképpeni fürdővel. Zabolaiak is csatlakoztak a munkához, kiszivattyúzták a kis medencéből a borvizet, lesúrolták a faszerkezetet – számolt be Fejér Levente.

A medence újra feltelt borvízzel, lehet élni a kikapcsolódási, gyógyulási lehetőséggel. Az épületben lévő, az északi fürdőkultúrát megelevenítő, fatüzelésű szauna csak előzetes bejelentkezéssel használható. A Székelypetőfalván lakó Both Lászlót kell keresni (telefon: 0757 528 887), az egyeztetés után ő nyitja ki az ajtót, a tüzet is meggyújtja. A szauna használata öt lejbe kerül személyenként, a faborítású fürdőmedence, a filagória, a flekkenező használata ingyenes. A Petőfalvi-fürdőt teljes körű felújítás után 2008-ban adták át a közönségnek. Első avatójára 1932. június 10-én került sor.

Zabola felső részében található a Csipkés-fürdő. 2018 nyarán építették ki a medencét, tették rendbe környezetét. A munkálatot önkéntesek végezték a XXIII. Székelyföldi Fürdő- és Közösségépítő Kaláka keretében, az Ars Topia Alapítvány, a Vinca Minor Egyesület, Zabola Község Önkormányzata és a Roy Chowdhury-Mikes Alapítvány szervezésében.

A medencében kevéske víz fodrozódik, nem kívánatos, hogy az ember belelógassa a lábát. Régen azon a részen kenderáztató működött, az építők a szomszédban lévő forrásokra alapoztak. Esős idő volt az építkezéskor, akkor pillanatnyilag volt is víz a medencét tápláló vízforrásban. Most meg kell oldják, hogy valahogy a patakból vezessék be a vizet a medencébe – körvonalazta a helyzetet Fejér Levente.

A medencét leszámítva szép, élvezhető a környezet. A hatalmas tűzhelynél nem csak szalonnát lehet sütni, lehetőség van tábortűz rakására is. A filagória is kényelmes, a szomszédos sportpályán mozgásra van lehetőség, és játszótér is rendelkezésre áll. Ami igazán vonzó lehet, az a jól használható internetes szolgáltatás – ezt használják a szomszédos Csipkés-tábor időszakos lakói is.

Mindent összevetve, az Orbaiszéken kalandozóknak érdemes ellátogatni a székelypetőfalvi és a zabolai Csipkés-fürdőhöz is. Aki szereti a természetes környezetet, az élhető természet közelségét, nem fog csalódni.