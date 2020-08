A munkálat éveket csúszott, mivel az előző öt kiírásra nem jelentkezett vállalkozó, és mindehhez társult az építkezésben megemelt minimálbérekből származó többletkiadás is. A munkálat kivitelezési ideje 12 hónap, viszont a munkavégzésre alkalmatlan időjárás esetén ez az időszak kitolódhat. A munkálat összértéke 3,9 millió lej.

Első fázisban a 23-as és a 39-es udvartérben kezdődnek el a munkálatok, ezért az ott lakókat arra kérik, hogy járműveiket ne parkolják az udvarterekben és hagyják szabadon a bejáratot. Bokor azt is közölte, hogy a legutóbbi, júliusi elektronikus közbeszerzésen az utolsó pillanatban jelentkezett egy brassói vállalkozó. A nagyszabású munkálat 38 udvarteret érint, ezek a következők: 39–45, 6–23, 30–32, 35, 66, 67 és 69. Ezeken kívül a Domb és a Szacsvay János utcát is felújítják. Az említett helyeken a víz- és szennyvízhálózat, illetve az esővízcsatornák cseréjére kerül sor, ahol nincs, ezeket kiépítik, így hozzávetőlegesen 4700 méter új vezetéket fektetnek le. Az udvarterekbe kockakő burkolat kerül, a munkálat ugyanakkor tartalmazza a közvilágítás felújítását és bővítését is.