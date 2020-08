Az erről szóló, az önkormányzati választásokra vonatkozó megállapodást a hat érintett párt megyei vezetői látták el kézjegyükkel. Constantin Pătru magánvállalkozónak, a Kézdivásárhely Fejlődéséért Szövetségként bejegyzett tömörülés elnökének sikerült egy asztalhoz ültetnie azon román pártok képviselőit, akiknek fiókszervezetük van a városban. A román pártok 2016-ig külön-külön listákon indultak a helyhatósági választásokon, és gyakorlatilag kiütötték egymást, egyikük sem jutott tanácsosi mandátumhoz. Négy évvel ezelőtt a közös listának köszönhetően a tizenkilenc tanácsosi helyből kettőt sikerült megszerezniük, és legalább ezt az eredményt szeretnék megismételni szeptember 27-én.

A pártszövetség tanácstag-jelöltjeit csütörtök délután a Petőfi filmszínházban megtartott sajtótájékoztatón mutatta be Constantin Pătru, és ismertette célkitűzéseiket, terveiket. Elmondása szerint teljes, 22 nevet tartalmazó tanácsosi listát iktatnak a helyi választási irodában. A pártszövetség listavezetője dr. Flavius Muntean 35 éves sebész szakorvos (Nemzeti Liberális Párt), második helyezettje Nelu Norocea, a helyi Petrom töltőállomás vezetője (Szociáldemokrata Párt), harmadik helyezettje pedig Mariana Cristea, a Kaufland raktáráruház humánerőforrás-igazgatója. Nem bejutó helyen szerepel a közös névsoron többek között még Izett Baubec romántanár, Ioana Felea magánvállalkozó, Valen­tina Lazăr mérnök, Ionuț Budău mérnök és Marius Barbu jogász neve. Rajtuk kívül magyar nevű jelöltek is vannak a közös listán.

A listavezető, dr. Flavius Muntean népszerű sebész szakorvos, aki anyai ágon kézdiszentkereszti gyökerekkel rendelkezik és anyanyelvi szinten beszél magyarul. Constantin Pătru azt is elmagyarázta, hogy azért indítanak teljes tanácsoslistát, hogy a visszaosztásból is kapjanak szavazatokat. A pártszövetség nem indít saját polgármesterjöltet, hanem a két jelölt – Bokor Tibor és Balázs Attila – közül azt fogják támogatni, aki hajlandónak mutatkozik a pártszövetség jövőbeli terveinek kivitelezését – lovarda és termálfürdő létesítését Fortyogófürdőn európai uniós támogatással, Kézdivásárhely nevének bejegyzését kezelő- és üdülővárosként – elősegíteni. Negyedik projektként Fortyogófürdő eladását és felújítása után annak megnyitását említette meg, kihangsúlyozva, hogy ebben az ügyben ő is érdekelt fél – amiért nem is jelöltette magát, mert akkor összeférhetetlen helyzetbe került volna –, hiszen 2017 decembere óta társtulajdonosa a kezelő- és üdülőközpontot megvásárolni óhajtó cégnek, de meglátása szerint tizennyolc éves pereskedés után végre pontot kellene tenni az ügy végére.