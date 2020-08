Az államtitkárság második alkalommal hirdet online vetélkedőt a Határtalanul programban anyaországi és külhoni középiskolások számára, a tavasszal tartott első versenyen 75 ezer diák vett részt. A Nagy Nyári Határtalanul vetélkedő a www.hatartalanul.net oldalon bárki számára elérhető. Az elődöntő tesztjét augusztus 31-ig tölthetik ki a diákok. A döntőt online formában rendezik. A legjobb anyaországi és külhoni csapatok 300–300 ezer forint összértékű nyereményt vihetnek haza, amely tanulást segítő eszközöket is tartalmaz. Ezen kívül a száz legjobb csapat Határtalanul-ajándékcsomagban részesül. A vetélkedő célja, hogy lehetőséget teremtsenek az anyaországi és külhoni fiatalok számára közös történelmünk és kultúránk mélyebb megismerésére, a nemzeti összetartozás érzésének erősítésére, valamint az egymás közötti kapcsolatok szorosabbra fűzésére.

Mozi

Sepsiszentgyörgyön az ’56-os emlékparkban (a Kónya Ádám Művelődési Ház udvarán) ma 21 órától (esőnap: szerda) a Katona feleségek 2019-es angol vígjáték-drámát; csütörtökön 21 órától (esőnap: péntek) a Boldog idők 2019-es francia vígjáték-drámát vetítik. Jegyeket 10 és 5 lejes áron a Művész mozi jegypénztárában lehet váltani. A filmvetítésen a részvétel az egészségügyi előírásoknak megfelelően történik: az udvarban belépéskor hőmérsékletet mérnek; helyfoglalás a megfelelő távolságra kirakott székeken az érkezés sorrendjében; a maszkviselés kötelező.

Felidézett család- és településtörténet

A baróti Erdővidék Múzeuma ma 18 órától a Kik éltek, hogyan éltek Baróton? című beszélgető sorozat második találkozóján a Kossuth Lajos utca felső részének, a Felszegnek, a Keserű Mózes utca felső végét is beleértve, a József Attila/Józsa és az Antal utcának szentelik az időt. Kiemelten hívják és várják mindazokat, akiknek az említett utcák bármelyikéhez valamilyen emlékük fűződik, esetleg éltek is ott akár ők, akár szüleik, nagyszüleik, rokonaik. Az emlékek minél jobb felidézését fényképek is segíthetik. Házigazda: Hoffmann Edit muzeológus. Minden érdeklődőt várnak. A találkozóra érvényes a járvány ideje alatt előírt összes óvintézkedés, a szájmaszk viselése és a megfelelő távolság betartása.

Hitvilág

BÚCSÚ. Kovásznán renoválták a Szent István tiszteletére épült plébániatemplomot. A megújult templombelsőt Kovács Gergely érsek augusztus 23-án, vasárnap a 12 órakor kezdődő búcsús szentmisén áldja meg.

BONUS PASTOR ALAPÍTVÁNY. A júliusi túljelentkezés miatt augusztus 31. – szeptember 11. között újabb rövid terápiás programot hirdetnek szabadulni vágyó szenvedélybetegek és hozzátartozók számára Magyarózdon. Várják azok jelentkezését, akik változtatni szeretnének alkohol-, játék- vagy társfüggőségükkel terhelt életmódjukon. Az alkalom jó lehetőséget nyújt az egyéni és a kapcsolati gyógyulásra. Jelentkezni, további részletek felől érdeklődni az alábbi telefonszámokon lehet: Sepsiszentgyörgy és környéke Kozma Ferencnél (0757 489 778); Kézdivásárhely és környéke: Gergely Dóránál

(0745 202 042).

Bábszínház

A CIMBORÁK BÁBSZÍNHÁZ A buták versenye című bábelőadást augusztus 21-én, pénteken 16 órától Csernátonban a Haszmann Pál Múzeumban játssza. Az előadás 6 évnél nagyobb gyerekeknek szól. A belépés ingyenes, a helyek száma korlátozott. A járványügyi előírásoknak eleget kell tenni. A Kovászna Megyei Művelődési Központ csapata minden résztvevő számára kézfertőtlenítőt és szájmaszkot biztosít.

Apróhirdetések, gyászjelentők

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig az 1918. december 1. utcai Sensiblu (telefon: 0267 310 219, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Gábor Áron utcai Ambrózia (0267 360 608) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Röviden

LOMTALANÍTÁS. Sepsiszentgyörgyön az év végéig tart az ingyenes lomtalanítási kampány. A fölöslegessé vált tárgyak, használati eszközök elszállításáról előzetesen a 0267 310 123-as telefonszámon lehet egyeztetni. A Tega Rt. vidéken is összegyűjti a lomokat, ma Oltszemen és Zalánban, szerdán Kőröspatakon és Kálnokon. Elszállítják a régi ruhákat, használaton kívüli bútorokat, fölöslegessé vált ócskaságokat, a síküveg kivételével a palackokat és befőttes üvegeket is. 5 kg üveghulladékért 0,5 liter sört adnak.

IVÓVÍZ. Kézdivásárhelyen augusztus 19-én, szerdán 23 órától mosatják az ivóvízhálózat vezetékeit, ezért 23 órától másnap reggel 6 óráig a csapokból kisebb nyomású és zavaros ivóvíz folyhat. A mosatás miatt le kell zárni Kézdivásárhelyen az ivóvízellátásban meghatározó szerepet betöltő utcai gerincvezetékeket, ezért a tisztítási munkálatok időtartama alatt átmeneti nyomáscsökkenésre és vízhiányra kell felkészülni. A víz ülepítés után fogyasztásra alkalmas, azonban javasolják a lakóknak, hogy a munkálatok megkezdése előtt biztosítsanak, vásároljanak maguknak ivóvizet. A vezetékhálózat tisztítását követően rövid időn belül visszaáll a kiegyensúlyozott vízellátás és vízminőség. Kérik a kézdivásárhelyi fogyasztókat, hogy a jelzett időszakban vízfelhasználással üzemelő háztartási gépeik, műszaki eszközeik használatára fokozott figyelmet fordítsanak!

KÉZDIVÁSÁRHELYIEK FIGYELMÉBE. A hadifoglyok jogosultságával kapcsolatos információkat augusztus 19-én, szerdán 10 órától nyújtanak Kézdivásárhelyen az Achim András utca 5 szám alatt. Kapcsolattartó személy: Sipos Sándor (telefon: 0748 897 945).

A BOD PÉTER MEGYEI KÖNYVTÁR ma 9–19, szerdától péntekig 9–17, szombaton 9–13 óráig tart nyitva. A Sport utcai fiókkönyvtár a korábbi nyitvatartási rend szerint látogatható. Az olvasók ide az előszobában történő lázmérés után, maszkban léphetnek be. A polcokról továbbra is csak a könyvtáros vehet le könyvet. Telefon: 0267 312 133. E-mail: kolcsonzo@kmkt.ro, copii@kmkt.ro. Katalógus: online.kmkt.ro.

MOZGÁSMŰVÉSZET. A sepsiszentgyörgyi Live-Art Alapítvány Olt utca 1. szám alatti táncstúdiójában a heti program: hétfőn és pénteken 18 órától társaságitánc-kurzus, kedden és csütörtökön 19 órától Ágó-Gym – alakformáló fitnesz nőknek, szerdán 18 órától balett és kortárs tánc fiataloknak. Telefon: 0722 233 774.

HASZNOS TELEFONSZÁM. A sepsiszentgyörgyi közös temetővel kapcsolatos észrevételek jelezhetők hétköznapokon 8–16 óráig a 0733 937 831-es telefonszámon.

TAGDÍJFIZETÉS. Az Aranyszívek nyugdíjas egyesület tagjait várják minden szerdán 11–13 óráig tagdíjfizetésre a sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház kertjébe.