A Gazda József irányította Kézdivásárhelyi SE harmadosztályban érdekelt labdarúgócsapata megkezdte a felkészülést a következő idényre. A játékoskeretben változások nem történtek, viszont Rancz Lajos klubelnök elmondta, erősíteni szeretnének, így több labdarúgóval is tárgyalást folytatnak. Egyelőre nagy a bizonytalanság a soron következő idényt illetően, amely az eredeti elképzelés szerint augusztus végén kezdődne.

A felső-háromszéki klubvezető megerősítette, hogy a folytonosság biztosítása érdekében beiratkoztak mind a harmadosztályú labdarúgó-bajnokságba, mind pedig a teremlabdarúgó élvonalba, valamint a tizenkilenc év alatti futsal pontvadászatba is beneveznek. Egyelőre számtalan a kérdőjel ezen bajnokságok lebonyolítása kapcsán, viszont nem szeretnék, ha az elmúlt évek munkája kárba veszne.

„Egyelőre semmilyen konkrétumot nem tudunk a bajnokság kapcsán, eredetileg augusztus 29-én kezdődött volna a 3. Liga, de mivel felsőbb szinten is voltak csúszások, szerintem nem tartható ez az időpont. Az is kérdéses, milyen feltételeknek kell eleget tegyünk, egy biztos, ha nem enyhítenek a szigorításokon, nagyon nehéz helyzetbe hozzák az olyan kis klubokat, mint a miénk, mert egyszerűen nem engedhetjük meg a folyamatos teszteléseket” – fogalmazott Rancz.

A klubelnök szerint a játékoskeretben számottevő változás nem történt, viszont szeretnének új játékosokat igazolni. A szakmai stábon erősítettek, ugyanis új szakmai igazgatóval bővült a létszám: Purguly Árpád a Székelyföldi Labdarúgó Akadémiától érkezett, és elsősorban az utánpótlás-nevelésért felel majd, de sokrétű tapasztalatának a felnőtt csapatnál is hasznát veszik.

„Mi a folytonosság biztosítására törekszünk, mivel tudjuk, milyen nehéz újrakezdeni, a semmiből építkezni. Nem állhatunk le, mikor saját nevelésű játékosokkal tudunk kiállni futsalban, ugyanezt akarjuk elérni a harmadosztályban is, ezért dolgozunk. Nagy lehetőséget látok az utánpótlás-nevelésben, főleg most, amikor mindenféle szigorítások vannak és lesznek az iskolai oktatásban. Nem mindennapi lehetőség szervezett körülmények között, szakszerű irányítás alatt, szabadtéren focizni, sportolni, ezt ki kell használni” – mondta a klubvezető.

Az osztályozók után 14 csapat biztosította feljutását, így olyan ismert nevek szerepelnek a következő harmadosztályú szezonban, mint a Szatmárnémeti VSK, a Brassói Corona vagy a Bukaresti Steaua. Maros megyét két csapat képviseli, ugyanis a Szászrégeni Avântul mellett a Nyárádtői Unirea is a 3. Ligában szerepelhet. Mivel a Román Labdarúgó-szövetség 90 csapatosra bővítené a harmadosztály mezőnyét, úgy határozott, hogy a hét legjobb csoportmásodik is szintet léphet, így a Szeben megyei Nagydisznódi Măgura is feljutott. Ez azt jelenti, hogy a Sepsi OSK II. mindkét selejtezős ellenfele indulhat a 3. Ligában. (miska)