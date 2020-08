Odafigyeléssel kell használt mezőgépeket vásárolni

Voltak gondok a beszállítókkal, a megvásárolt eszközök minőségével is – de mindezek nem az alapítvány felelősségébe tartoznak. Talán ezért is sokan a használt felszerelések vásárlása mellett döntenek továbbra is, másodkézből szereznek be traktorokat, gépeket.

Mindenki saját maga dönti el, hogy újat vagy használtat vásárol, de mindkét esetben alaposan meg kell fontolni, hogy mire adjuk ki a pénzünket. Használt felszerelések esetében ez fokozottan érvényes, könnyen megtörténhet, hogy a kedvezményes áron megvásárolt eszköz, traktor már másnap beadja a kulcsot, javításra szorul. Mindent nem lehet előre látni, de azért van néhány szempont, melyet mindenképp figyelembe kell venni a használt gépek vásárlásánál. Erről beszélgettünk Kelemen Attila mezőgépésszel. Ma már nyugdíjba vonult, de korábban sokaknak nyújtott hasznos tanácsot másodkezes gépek vásárlásához. Az alábbiakban a tőle kapott útmutatóból osztunk meg tudnivalókat.

Márka és külső megjelenés

A külföldről származó mezőgazdasági gépek, erőgépek két forrásból szerezhetők be: vagy itthoni gépkereskedőtől, vagy egyenesen külföldről – közvetlenül a tulajdonosoktól vagy szintén kereskedőktől.

Az első fontos szempont a gép márkája. Nem mindegy, hogy ismert vagy ismeretlen gyártó termékét vásároljuk. Ez a szempont az alkatrészbeszerzés szempontjából fontos, de az sem mindegy, mit bír ki egyik vagy másik gép. Az ismert márkák drágábbak, de valószínűleg kevesebbe fog kerülni fenntartásuk. Ha egy Kínában gyártott kistraktort vásárolunk, valószínűleg hetekig, hónapokig kell várnunk, míg a megrendelt alkatrészt kézbe kapjuk. A nyugati országokban gyártott gépek alkatrész-utánpótlása könnyebb, számos cég rendelkezik itthoni képviselettel, ahol azonnal, de legtöbb egy-két nap alatt megkaphatjuk a szükséges alkatrészt. Sőt, számíthatunk szervizszolgáltatásukra is.

Szempont lehet a gép külső megjelenése. De vigyázat, sokan „előkészítik” az árut, pont mint az autókereskedők. Egyszóval a szép megjelenés akár roncshalmazt is rejthet. De ha meg vagyunk elégedve az látvánnyal, akkor következhet a kézzel tapintható részletek felfedezése. Például megforgathatjuk a forgó alkatrészeket, ráérezhetünk, ha gond van egy csapággyal, el van ferdülve egy tengely, kotyog a kardántengely. Mindezt követően, ha egyszer lehet, kérjük, hogy működés közben is szemügyre vehessük a gépet, így győződhetünk meg a legjobban állapotáról.

Traktort csak irattal

A használt traktorok vásárlása különös odafigyelést, szinte szakértelmet követel. Ha nem helyesen mérjük fel a helyzetet, hatalmasat bukhatunk. A márka kérdése itt is fontos, pont mint fentebb elmondtuk.

Ha egy ekénél, vetőgépnél nem is nagyon fontos, traktor esetében az első dolog az iratok átvizsgálása. Alapvető, hogy legyen meg a törzskönyve – és kapjunk számlát, adásvételi szerződést utána. Ez fontos, hogy itthon is kényelmesen intézhessük a beíratást, legalább sárga számtáblát tehessünk az erőgépre.

Az üzemórák száma is fontos. A műszerfalon nézhetjük meg. Míg autóknál szokás a kilométeróra visszacsavarása, traktoroknál nem jellemző a csalás. Minél kevesebb az üzemórák száma, annál jobb, de a nagyon kevés gyanakvásra adhat okot: lehet, hogy valamilyen rejtett probléma miatt akar szabadulni a gazda a traktortól.

Nézzük meg az olajszintet. Ha megvesszük a gépet, így is, úgy is ki kell cserélnünk az olajat, a szűrőket, de legalább láthatjuk, hogy a volt gazda figyelmet fordított-e az olajra, utána töltött-e, ha szükséges volt. A szűrőket nem lehet átvizsgálni, de ezeket a vásár után ugyancsak le kell cserélni.

Oda kell figyelni a gumik állapotára. Márkától, típustól függően komoly összegekbe kerülhet egy gumicsere. Ha vásárkor 75 százalékos a gumi, akkor még jó ideig traktorozhatunk vele.

Nézzük át a villamosságot. Fények, kanyarjelző, féklámpa, hátsó munkalámpa – ha minden rendben van, nem lesz gondunk a beíratásnál.

A kormány- és emelőhidraulika, a hidraulikacsatlakozások is figyelmet követelnek. Ne legyenek folyások, a működés folyamatos legyen, ne történjenek esések az emelőkaroknál. Ezt is a legjobb működésben kipróbálni, függesztett gép emelése mellett. Azt is nézzük meg, hogyan működik a kardántengely kapcsolása.

Ne legyünk igénytelenek, figyeljünk oda a kabin belső állapotára – ez saját munkahelyünk lesz, nem mindegy, milyen kényelemben végezhetjük tennivalóinkat. Nézzük meg az ajtók, ablakok szigetelését, fontos, hogy működjön a légkondicionálás – legalábbis, ha van.

Szavatosság, szakember segítsége

Mindent összevetve, nehéz dolog használt gépet, traktort vásárolni úgy, hogy teljesen biztosak legyünk a megvett eszköz minőségében. Garanciát lehet kérni használt gépre is, ez viszonylagos biztonságot nyújthat.

De mindenképp, ha a használt mellett döntünk, és nem vagyunk biztosak mezőgépészi tudományunkban, kérjük szakértő segítségét. Lehet, hogy egy sörért, lehet, hogy több száz lejért kapjuk szaktudásukat, de viszonylagos biztosíték, hogy sok pénzért nem ócskavasat vásárolunk meg – javasolta szakem­berünk.