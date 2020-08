Tokaj a magyar bortermelés egyik legkiemelkedőbb régiója

Gulyás Gergely a Mailloth-kastélyban tartott beszédében utalt arra, Tokaj-Hegyalja történelmi borvidéke 2002 óta szerepel az UNESCO világörökségi listáján, ezzel a címmel pedig a világ hivatalosan elismerte, hogy számára is nagy jelentősége van a tokaji borvidék és az itt élő borászközösség örökségének. Szavai szerint a tokaji márkanévvel sokan kötötték össze és kötik össze jelenleg is Magyarországot, vagyis a bor határozta meg ennek a térségnek a jövőjét. Emlékeztetett, a szocializmus bukását követően az első Orbán-kormány igyekezett méltó helyére visszahelyezni a tokaji bort; ezt a fontos kísérletet követi most a kiteljesedés időszaka, amikor egy komplex fejlesztési program az előrelépés lehetőségét biztosítja a régió és a térség számára hazai és nemzetközi viszonylatban.

A világörökségi cím mutatja, hogy az egész táj megújulása szükséges, és most az épített örökség megújulásával ennek jeleit látjuk – hangoztatta Gulyás Gergely. Megjegyezte, a tokaji borrégió a szőlők állapotától és megművelésétől a birtokszerkezet megváltozásán át az utak és üzemek fejlesztéséig olyan átalakuláson megy keresztül, amely mindenképpen üdvözlendő. A miniszter hangsúlyozta, a múlt és a hagyományok őrzése, illetve a gazdaság fejlesztése ugyan az egyik legfontosabb állami feladat, de az állam csak a kereteket adhatja meg, mindenkinek saját magának kell felépítenie üzletét és az adott közösséget.

Demeter Ervin kormánymegbízott a megyei kormányhivatal által szervezett eseményen felidézte, tizennyolc évvel ezelőtt az UNESCO Tállyán tartott konferenciáján nyilvánította a tokaji borvidéket a világörökség részévé. Akkor őrizzük igazán ezt az örökséget, ha képesek vagyunk fejleszteni az adottságait, modern funkciót adva neki egyfajta „élő mechanizmussá” tenni – tette hozzá a kormánymegbízott.