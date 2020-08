Apróhirdetések, gyászjelentők

* Értesítjük hirdető ügyfeleinket, hogy a Háromszék nyomtatott változatában az apróhirdetést, a gyászjelentőt, a részvétnyilvánítást és a megemlékezést online, bankkártyás fizetéssel is elfogadjuk. Az új rendszer a következőképpen érhető el: a www.3szek.ro honlapon kattintson az Online apróhirdetések menüre/bannerre, töltse ki a megfelelő mezőket a hirdetés szövegével, válassza ki a megjelenés dátumát – ismétlődő hirdetés esetén a dátumokat –, és a lap alján kattintson a „Megrendelés küldése a korrektúrához” gombra. Kollégáink a megadott e-mail-címre visszaküldik a javított szöveget, azt ellenőrizze, majd a Megrendelem gombra kattintva bankkártyával fizetheti ki a visszaigazolt összeget.

* Apróhirdetési, illetve reklámirodánk a megszokott program szerint, hétfőtől csütörtökig naponta 9–16, pénteken 9–14 óráig tart nyitva. Online apróhirdetési szolgáltatásunk nyitvatartási rendtől függetlenül bármikor igénybe vehető. Háromszék

Mozi

SEPSISZENTGYÖRGYÖN az ’56-os emlékparkban csütörtökön 21 órától (esőnap: péntek) a Boldog idők 2019-es francia vígjáték-drámát vetítik. Jegyeket 10 és 5 lejes áron a Művész mozi jegypénztárában lehet váltani. A filmvetítésen a részvétel az egészségügyi előírásoknak megfelelően történik: az udvarban belépéskor hőmérsékletet mérnek; helyfoglalás a megfelelő távolságra kirakott székeken az érkezés sorrendjében; a maszkviselés kötelező.

KOVÁSZNÁN a Városi Művelődési Ház udvarán ma 21 órától (esőnap: csütörtök)

Ioana Uricaru (legjobb rendező díja a Sarajevo-i Nemzetközi Filmfesztiválon 2015-ben): Lemonade (román–kanadai–német–svéd koprodukció, 2018) című filmet vetítik 12 éven felülieknek.

Kiállítás

A KOLOZSVÁRI MAGYAR NAPOK alkalmából a Kolozsvári Művészeti Múzeumban (Bánffy Palota, Fő tér, 30. szám) ma 17 órától megnyitják a Referencia válogatás a Sapientia Alapítvány gyűjteményéből című kiállítást. A vendégeket Nastasă-Kovács Lucian, a Kolozsvári Művészeti Múzeum igazgatója köszönti; a tárlatot megnyitja Vargha Mihály képzőművész, a Székely Nemzeti Múzeum igazgatója. Kurátor: Madaras Péter képzőművész, az Erdélyi Művészeti Központ munkatársa. A kiállítás megtekinthető: augusztus 20. és szeptember 6. között.

Tánc

A HÁROMSZÉK TÁNCEGYÜTTES Rézhúron című előadását augusztus 25-én, kedden 19 órától (esőnap: augusztus 26., szerda 19 óra) Sepsiszentgyörgyön az ’56-os emlékparkban (a Kónya Ádám Művelődési Ház udvarán) játssza. Zenei szerkesztés: Fazakas Levente, koreográfia: Tekeres Gizella, Melles Endre, színpadi szerkesztés: Ivácson László. Jegyeket a központi jegyirodában és az előadás előtt egy órával a helyszínen lehet vásárolni.

Bábszínház

A CIMBORÁK BÁBSZÍNHÁZ A buták versenye című bábelőadást augusztus 20-án, csütörtökön 18 órától Baróton az Erdővidék Múzeumában; augusztus 21-én, pénteken 16 órától Csernátonban a Haszmann Pál Múzeumban játssza. Az előadás 6 évnél nagyobb gyerekeknek szól. A belépés ingyenes, a helyek száma korlátozott. A járványügyi előírásoknak eleget kell tenni.

Hitvilág

BÚCSÚ. A Kézdiszentlélek fölötti Perkőn augusztus 20-án, csütörtökön tartják a Szent István-napi búcsút. A zarándokok körmenete 10.30-kor indul a kézdiszentléleki templomtól. Útközben elvégzik a keresztúti ájtatosságot. Az ünnepi szentmise 12 órakor kezdődik, szónoka Csintalan László tiszteletbeli kanonok, nyugalmazott plébános. A liturgikus zenei szolgálatot a kézdiszentléleki egyházi énekkar biztosítja, Dávid István kántor vezénylésével.

Röviden

KÉZDIVÁSÁRHELYIEK FIGYELMÉBE. A hadifoglyok jogosultságával kapcsolatos információkat ma 10 órától nyújtanak Kézdivásárhelyen az Achim András utca 5. szám alatt. Kapcsolattartó személy: Sipos Sándor (tel.: 0748 897 945).

IVÓVÍZ. Kézdivásárhelyen ma 23 órától mosatják az ivóvízhálózat vezetékeit, ezért 23 órától másnap reggel 6 óráig a csapokból kisebb nyomású és zavaros ivóvíz folyhat. A mosatás miatt le kell zárni Kézdivásárhelyen az ivóvízellátásban meghatározó szerepet betöltő utcai gerincvezetékeket, ezért a tisztítási munkálatok időtartama alatt átmeneti nyomáscsökkenésre és vízhiányra kell felkészülni. A víz ülepítés után fogyasztásra alkalmas, azonban javasolják a lakóknak, hogy a munkálatok megkezdése előtt biztosítsanak, vásároljanak maguknak ivóvizet. A vezetékhálózat tisztítását követően rövid időn belül visszaáll a kiegyensúlyozott vízellátás és vízminőség. Kérik a kézdivásárhelyi fogyasztókat, hogy a jelzett időszakban vízfelhasználással üzemelő háztartási gépeik, műszaki eszközeik használatára fokozott figyelmet fordítsanak!

LOMTALANÍTÁS. Sepsiszentgyörgyön az év végéig tart az ingyenes lomtalanítási kampány. A fölöslegessé vált tárgyak, használati eszközök elszállításáról előzetesen a 0267 310 123-as telefonszámon lehet egyeztetni. A Tega Rt. vidéken is összegyűjti a lomokat, ma Kőröspatakon és Kálnokon, csütörtökön Árkoson. Elszállítják a régi ruhákat, használaton kívüli bútorokat, fölöslegessé vált ócskaságokat, a síküveg kivételével a palackokat és befőttes üvegeket is. 5 kg üveghulladékért 0,5 liter sört adnak.

TAGDÍJFIZETÉS. Az Aranyszívek nyugdíjas egyesület tagjait várják minden szerdán 11–13 óráig tagdíjfizetésre Sepsiszentgyörgyön a Kónya Ádám Művelődési Ház kertjébe.

JOGI TANÁCSADÁS. Balogh Klára jogtanácsos online formában folytatja szerkesztőségünkben a szerdánkénti ingyenes jogi tanácsadást. A jogorvoslásra váró ügyek leírását és a kérdést a hpress@3szek.ro e-mail-címre várjuk, a levél tárgyához kérjük beírni azt, hogy Jogi tanácsadás. Kérdéseiket postai úton is eljuttathatják szerkesztőségünkbe, postacímünk: 520003 Sepsiszentgyörgy, Mihai Viteazul tér 2. szám. Ez esetben, kérjük, küldjenek felbélyegzett és megcímzett válaszborítékot is.

GOMBAELLENŐRZÉS. A László Kálmán Gombászegyesület és a Tega szervezésében Sepsiszentgyörgy központi zöldségpiacán hétfőn, szerdán és pénteken 8–10 óráig Zoltán Sándor gombaszakértő átvizsgálja a gyűjtött gombákat és szakmai tanácsot ad.

Ingyenes ügyintézés

Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének munkatársai ma 16–18 óráig Alsócsernátonban a Sylvester Lajos Községi Könyvtárban fogadják az érdeklődőket. Az egészségügyi-biztonsági szabályok betartása kötelező. Az igénylőknek segítenek a magyar állampolgárság kérelmezésében, a gyermekek, házasságok és halálesetek anyakönyvezésében, a hadifogságban elvesztett szülők és élettársak után járó kárpótlás kérvényezésében, az útlevél igénylésében, regisztrációval, illetve anyasági és életkezdési támogatással kapcsolatos kérdésekben és dossziék összeállításában is. A fordítás és az igazolványkép elkészítése díjmentes.