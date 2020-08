Magyarországon nem állt le a filmes élet

A magyar mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos elmondta: újraindult a nemzetközi filmek forgatása Magyarországon, az Origóban jelenleg három nagy produkció, a Dűne, az UWOMT (The Unbearable Weight of Massive Talent), valamint a Birds of Paradise forog. Káel Csaba kiemelte: a Nemzeti Filmintézet a nemzetközi produkciók leállása idején a hazai filmek előkészítésén, pályázatok kiírásán dolgozott.

„Magyarország számára a filmipar kiemelt stratégiai ágazat, 2019-ben a közvetlen filmgyártásra fordított összeg meghaladta a 164 milliárd forintot, ami 49 százalékkal nagyobb összeg az előző évhez képest. A nemzetközi produkciók számára kedvező lehetőségeket biztosítunk, 30 százalékos az adóvisszatérítés, a hazai szakemberek rendkívül tapasztaltak, az ország természeti és épített környezete kiváló lehetőségeket nyújt a filmfogatásokhoz” – sorolta Káel Csaba. Kitért arra, hogy az elmúlt tíz évben mások mellett Angelina Jolie, Bruce Willis, Jason Statham, Harrison Ford, Arnold Schwarzenegger és Will Smith is dolgozott az Origo Filmstúdióban, ahol 43 nemzetközi produkció készült, köztük a Die Hard – Drágább, mint az életed, az Inferno, a Szárnyas fejvadász 2049 és a Terminátor: Sötét végzet. Mint elhangzott, az Origo Filmstúdió területére az Egyesült Államokból érkező filmesek csak két negatív koronavírusteszt felmutatásával léphetnek be. A stábtagokat heti egyszer szűrik, de vannak olyanok is, akiket hetente háromszor.

Átadták ugyanakkor a magyar filmesek előtt tisztelgő magyar Csillagösvényt, amelyre először kilenc Oscar-díjas neve került fel, ők: Kertész Mihály, Lukács Pál, Rózsa Miklós, Rofusz Ferenc, Szabó István, Nemes Jeles László, Deák Kristóf, Zukor Adolf és Vajna András.

Egyikük, Deák Kristóf, a 2017-ben Oscar-győztes rövidfilm, a Mindenki rendezője felavatta a magyar vonatkozású Oscar-díjak jelenleg 51 nevet tartalmazó falát. Az első ezen a listán Sándorházi Vilmos, aki William S. Darling néven 1933-ban kapott Oscart a Kavalkád című film látványtervezéséért, az eddigi utolsó pedig Steve Bognar, aki idén Az amerikai gyáregységért vehette át a legjobb dokumentumfilm díját. „A tábla emlékeztessen arra minket, hogy a helyén kezeljük a hármas kincset, ami nekünk van: a világ élvonalába tartozó szakembereket, a színvonalas oktatást és elődeink örökségét” – hangsúlyozta Deák Kristóf. Szólt arról, hogy most készül első játékfilmje, Az unoka munkacímű mozi forgatására, amely egy csavaros thriller lesz. Mint mondta, a forgatás a tervek szerint szep­temberben indul, és 2021 nyarán egy nagy fesztiválon lehet a bemutató.