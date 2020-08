Egy nap voksolásra

Şerban Nicole bizottsági elnök „nem látta értelmét” a módosításnak, amit különben sem lehetne elfogadni – nyilatkozta, hiszen már csak 45 nap van hátra a választásokig, amelynek időpontját a parlament tűzte ki. Florina Presadă szenátor azzal indokolta a kezdeményezést, hogy a kétnapos voksolás alatt jobban be lehetne tartani a fizikai távolságtartásra vonatkozó szabályokat. Ugyanakkor javasolta, hogy növeljék meg a szavazóhelyiségek számát, akár úgy is, hogy konténerekben és sátrakban rendeznek be körzeteket.