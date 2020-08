Az iktatást követően Tatár Imola köszönetet mondott támogatóinak a bizalomért, ami a közel ezer aláírásban is megmutatkozott. A polgármesterjelölt ugyanakkor észrevételként megjegyezte, hogy a város költségvetése lehetőséget nyújtana arra, hogy ne csak a központi része, hanem a külső térségei is rendezettebbek legyenek. Állítása szerint jelöltjeik, amennyiben sikerrel kerülnek ki a megmérettetésből, erre szeretnének odafigyelni, és jobban teljesíteni. Tatár Imola hozzátette: örvend, hogy az infrastrukturális munkálatok jelenleg is zajlanak a városban, de úgy véli ez a lendület nem csak most, hanem a négyéves önkormányzati megbízatás során jellemző kellene legyen.

Bálint József, az Erdélyi Magyar Néppárt megyei elnöke, az EMSZ háromszéki koordináló testületének vezetője a közel ötezer aláírást tartalmazó dossziék iktatását követően kijelentette, hogy a napokban valaki értésükre adta, hogy az önkormányzati munka nem amatőr színjátszás. A pártszövetség meglátása szerint az a színjátszás, ami harminc éve megy, az mindenképp profinak tekinthető, de nekik nem szándékuk sem amatőr, sem profi színjátszást művelni, dolgozni szeretnének, erre vállalkoztak. Azt szeretnék, hogy az önkormányzati munka ne egy négyéves összevont szabadság legyen, hanem folyamatos munka. Mindenhol megbolydultak az út- és hídfelújítások, melyeket mind nem lehet szeptember 27-ig befejezni, sok marad még a következő mandátumot elkezdők számára is. Nem tartják helyesnek a hegy alatt abrakolást, harminc éve ez történik, és az eredmény az, ami ma is körülvesz – fogalmazott az EMSZ jelöltje. Újságírói kérdésre Bálint József elmondta, az előző mandátumban az EMNP és a Magyar Polgári Párt által elért eredménynél mindenképp jobbat szeretnének felmutatni, de az igazán jó teljesítmény az lenne, ha ő, aki a megyei listán a hatodik, a városin pedig a harmadik helyen van, a választásokat követően „középen” lenne a pártszövetség mandátumot elnyerői között. Mint ismert, a most lejáró mandátum során Sepsiszentgyörgy városi képviselő-testületében az Erdélyi Magyar Néppártnak két tagja volt, míg a megyei közgyűlésben három EMNP-s, két MPP-s képviselő.

A szövetség megyei jelöltlistáját Johann Taierling vezeti, őt követi Fazakas Péter, Csáki Attila, Dimény László, Pethő István, Bálint József, valamint Benedek Erika. Sepsiszentgyörgyön Tatár Imola, Kolcza István, Bálint József, Nagy Gábor Levente, Fazakas Etele, Miklós András neve szerepel az első hat helyen.

A megyei aláíráslajstrom iktatása alkalmával a szövetség által befutónak tekintett helyeken szereplő jelöltek közül a második mandátumáért versenybe szálló Fazakas Péter, aki eddig az EMNP színeiben volt harmadmagával a megyei testület tagja, elmondta, hogy egyik célja, hogy az anyanyelvhasználatot a közigazgatásban működővé tegye, jelenleg ugyanis számos hiányosság jellemzi. Dimény László, aki Erdővidéket képviselné a megyei testületben, azt szeretné elérni megválasztása esetén pártszövetségi társaival közösen, hogy a régió kilépjen a hátrányos helyzetű térség szerepből. Reményét fejezte ki továbbá, hogy a pártszövetség nem válik másodosztályú politikai alakulattá. Pethő István kiemelte, hogy sok közigazgatási egységben indítanak jelölteket. Úgy véli, az által, hogy a két párt együtt indul, felhajtóerőt jelent, és igen fontosnak tartja, hogy mindenhol létezzen alternatíva, és akik nem elégedettek az illető település sorsával, ne legyenek kénytelenek egy harmadik, akár román alakulat jelöltjeire szavazni. Kulcsár-Terza József, az MPP színeiben RMDSZ-es parlamenti mandátumot nyert képviselő, aki a tizenegyedik a listán, a komoly ellenzék létének fontosságára hívta fel a figyelmet, amelynek képviselői tudják a dolgukat, van szavuk a testületekben, illetve rendelkeznek a megfelelő tudással, amit szerinte az elmúlt években a MPP polgármesterei már bizonyítottak.