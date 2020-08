Simon András polgármester elmondása szerint, jóformán nincs olyan hét, hogy bár egy-két helyről ne érkezne a vadak okozta kárról bejelentés. Szerinte, amíg a zöld pártiak erősek lesznek, illetve egyes bukaresti vezetők számára fontosabb saját vadász­élményük, mint a mezőgazdaságból és állattenyésztésből élők boldogulása, nem is várható, hogy a helyi hatóságok valós eszközt kapjanak a vadállatok visszaszorítására.

„Nemrég a tévében láttam, hogy az állatvédők azért aggódtak, mert a testi épségüket féltő emberek megdobálták a közeledő medvéket – állítólag lelki traumát okoz számukra, ha így cselekszünk! Még egy kevés, s olyan törvények fognak születni, hogy a medvéket társadalmunkba kell integrálnunk, majd előírják, hogy feleségül kell vegyük, miközben megígérik, hogy a házaséletünk csak addig lesz nehéz, amíg összeszokunk velük! Ha a medvekérdés szóba kerül, muszáj így, komolytalanul fogalmazzak, mert másképp nem tudom szemléltetni, mennyire nem vesznek minket komolyan Bukarestben, ha a témát szóba hozzuk” – nyilatkozta Simon András.

A községháza adatai szerint idén Magyarhermányban kilenc, Szárazajtán nyolc és Nagybaconban hét medvetámadást jelentettek. A kárt bizottság méri fel, az ügyiratokat továbbították, de hogy valaki jutott-e pénzhez, nem tudják, mert arra vonatkozóan nem fut be adat hozzájuk. A falustársak elmondása szerint a tavalyi és tavalyelőtti kárvallottak közül többen megkapták a megítélt összeget, de olyanról is tudnak, aki már három éve várja, hogy a postás pénzzel csengessen be. Bár nem megy minden olajozottan, a hivatal arra buzdítja a lakosokat, ha a vadállatok miatt káruk származott, jelentsék azt, mert csak a hivatalos panaszokkal tudják bizonyítani, mekkora gondot okoznak.