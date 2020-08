MIKÓÚJFALU. A mikóújfalusi templomnak is Szent István király a titulusa. A búcsús szentmise ma 11 órakor kezdődik.

KOVÁSZNA. Augusztus 23-án, vasárnap a 12 órakor kezdődő búcsús szentmisén ünnepel a kovásznai katolikus közösség. A búcsú főszónoka dr. Kovács Gergely gyulafehérvári érsek lesz, aki a szentmise keretében megáldja a Szent István király tiszteletére épített templom teljesen felújított belsejét.



Bábszínház

A CIMBORÁK BÁBSZÍNHÁZ A buták versenye című bábelőadást ma 18 órától Baróton az Erdővidék Múzeumában; pénteken 16 órától Csernátonban a Haszmann Pál Múzeumban játssza. Az előadás 6 évnél nagyobb gyerekeknek szól. A belépés ingyenes, a helyek száma korlátozott. A járványügyi előírásoknak eleget kell tenni. A Kovászna Megyei Művelődési Központ csapata minden résztvevő számára kézfertőtlenítőt és szájmaszkot biztosít.

Képernyő

ERDŐVIDÉK TÉRSÉGI TELEVÍZIÓ. A mai műsor: 18.30 Harangszentelés Vargyason. A szentmise főcelebránsa és szónoka Tamás József nyugalmazott püspök. 19. 45 Kik éltek, hogyan éltek Baróton? Szóban és fényképeken élő család- és településtörténet. A Híd utca. 20.50 A Flashback együttes koncertje. 21.10 Mit ünneplünk augusztus 20-án? A televízió adásai a www.erdtv.com internetes portálon is nézhetők.

Kiállítás

SEPSISZENTGYÖRGYÖN az Erdélyi Művészeti Központ földszinti és III. emeleti kiállítótereiben még augusztus 21-ig naponta 10–17 óráig látogatható a Nagy Albert-kiállítás.

Mozi

Sepsiszentgyörgyön az ’56-os emlékparkban ma 21 órától (esőnap: péntek) a Boldog idők 2019-es francia vígjáték-drámát vetítik. Jegyeket 10 és 5 lejes áron a Művész mozi jegypénz­tárában lehet váltani. A filmvetítésen a részvétel az egészségügyi előírásoknak megfelelően történik: az udvarban belépéskor hőmérsékletet mérnek; helyfoglalás a megfelelő távolságra kirakott székeken az érkezés sorrendjében; a maszkviselés kötelező.

Háromszéki arcképcsarnok: Botka László

A Kovászna Megyei Művelődési Központ Háromszéki Arcképcsarnok sorozatának következő részében ma 20 órától az intézmény Facebook-oldalán (cultcov.ro) Erdély utolsó vándorszínésze, minden színházkedvelő Botka Laci bácsija mesél kalandos életéről, színházi élményeiről. 1927-ben született Szatmáron, s bár ragaszkodott gyerekkori emlékeihez, mégis Sepsiszentgyörgyön talált rá az otthon melege, vált nézőgenerációk kedvencévé. A mindig megújulni képes színész nevéhez több mint 150 alakítás fűződik, 62 éves színházi pályafutásából 57-ben szolgálta a székelyföldi közönséget. 1998-ban a Szentgyörgyi István, 1999-ben A Kultúra Szabadságáért díjat kapta meg, Sepsiszentgyörgy díszpolgárává avatták, Pro Urbe díjjal tüntették ki, 2005-ben elnyerte a Magyar Játékszíni Társaság Hűség-díját, majd 2007-ben, halála előtt egy évvel, Pro Comitatu Covasnae-díjjal tüntették ki. Megnyerő, vidám személyisége, játékba belefeledkező természete és komédiázásai felejthetetlenek.

Hosszabbított a Kaptár

A koronavírus-járványra és a megváltozott körülményekre való tekintettel meghosszabbítják a Kaptár dokumentumfilm-szemle nevezési határidejét, a pályaműveket augusztus 23-ig várják a cultcovasna@gmail.com e-mail-címre. További információ és a pályázati kiírás elérhető a Kovászna Megyei Művelődési Központ kultkov.ro honlapján, illetve a Kaptár dokumentumfilm-szemle hivatalos Facebook-oldalán (kaptarstup/).

Apróhirdetések, gyászjelentők

* Értesítjük hirdető ügyfeleinket, hogy a Háromszék nyomtatott változatában az apróhirdetést, a gyászjelentőt, a részvétnyilvánítást és a megemlékezést online, bankkártyás fizetéssel is elfogadjuk. Az új rendszer a következőképpen érhető el: a www.3szek.ro honlapon kattintson az Online apróhirdetések menüre/bannerre, töltse ki a megfelelő mezőket a hirdetés szövegével, válassza ki a megjelenés dátumát – ismétlődő hirdetés esetén a dátumokat –, és a lap alján kattintson a „Megrendelés küldése a korrektúrához” gombra. Kollégáink a megadott e-mail-címre visszaküldik a javított szöveget, azt ellenőrizze, majd a Megrendelem gombra kattintva bankkártyával fizetheti ki a visszaigazolt összeget.

* Apróhirdetési, illetve reklámirodánk a megszokott program szerint, hétfőtől csütörtökig naponta 9–16, pénteken 9–14 óráig tart nyitva. Online apróhirdetési szolgáltatásunk nyitvatartási rendtől függetlenül bármikor igénybe vehető. Háromszék

Telekkönyvi hivatal

Azok az ügyfelek – magán- és jogi személyek –, akiknek felhasználónévvel és jelszóval hozzáférésük van az országos kataszteri adatbázishoz, továbbra is élhetnek az online ügyintézés lehetőségével. Kéréseket hétfőtől csütörtökig 8.30–14, pénteken 8.30–13 óráig fogadnak, az igényelt dokumentumokat hétfőtől csütörtökig 11–16, pénteken 9.30–13.30 óráig lehet átvenni. Szükség esetén a megyei kataszteri hivatal vezetőségéhez is fordulhatnak az érdeklődők. A különféle beadványokat továbbra is e-mailben vagy postai úton fogadják. Cím: 520008 – Sepsiszentgyörgy, 1918. december 1. út 3. szám; telefon: 0267 314 578, 0267 312 288; e-mail: cv@ancpi.ro, www.ancpi.ro; tájékoztató jellegű, online telekkönyvi kivonatok: ePay.ancpi.ro.

Röviden

LOMTALANÍTÁS. Sepsiszentgyörgyön az év végéig tart az ingyenes lomtalanítási kampány. A fölöslegessé vált tárgyak, használati eszközök elszállításáról előzetesen a 0267 310 123-as telefonszámon lehet egyeztetni. A Tega Rt. vidéken is összegyűjti a lomokat, ma Árkoson, pénteken Gidófalván és Étfalvazoltánban. Elszállítják a régi ruhákat, használaton kívüli bútorokat, fölöslegessé vált ócskaságokat, a síküveg kivételével a palackokat és befőttes üvegeket is. 5 kg üveghulladékért 0,5 liter sört adnak.

ÜGYINTÉZÉS. Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének négy városi irodájában az ügyfélszolgálat és a magyar állampolgársági ügyintézés programja: hétfőtől csütörtökig 8–16, pénteken 8–14 óráig. Várják az érdeklődőket az RMDSZ sepsiszentgyörgyi (Martinovics Ignác utca 2. szám, a Beör-palota első emelete, telefon: 0735 610 100), kovásznai (Szabadság utca 12. szám, telefon: 0734 639 897), kézdivásárhelyi (Apafi Mihály utca 1. szám, telefon: 0721 297 540), illetve baróti irodájában (Szabadság utca 19-es th., 4B lh., telefon: 0742 174 168). E-mail: haromszek@rmdsz.ro. Telefon: 0267 352 552. Honlap: haromszekirmdsz.ro. * Az EMNT kézdivásárhelyi irodájának nyitvatartási programja: hétfőtől péntekig 9–15 óráig. Telefon: 0267 360 087, 0786 193 581. Az iroda munkatársai arra kérik az ügyfeleket, hogy tartsák be az ajtóra kifüggesztett szabályzatot.

SUGÁSFÜRDŐN látogatható a kezelőközpont és a fitneszterem. A kezelőközpont naponta 11–21, a fitneszterem 11–19 óráig tart nyitva. Előzetes bejelentkezés szükséges a 0731 085 476-os telefonon. A koronavírussal kapcsolatos egészségügyi előírások betartása kötelező.

A NYUGDÍJASOK SUGÁS SZERVEZETE üdülést szervez Hajdúszoboszlóra augusztus 30.–szep­tember 20. között. Érdeklődni a sepsiszentgyörgyi székhelyen, a Lábas Házban és a 0267 318 160-as telefonon lehet.

HASZNOS TELEFONSZÁM. A sepsiszentgyörgyi közös temetővel kapcsolatos észrevételek jelezhetők hétköznapokon 8–16 óráig a 0733 937 831-es telefonszámon.