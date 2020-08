A 193 cm magas játékos az előző idényben 24 bajnoki mérkőzésen kapott lehetőséget a Szeben megyei csapatban, ezeken a találkozókon pedig kiosztott egy gólpasszt. A 2018–2019. évi szezonban 31 mérkőzésen kapott lehetőséget a pontvadászatban, az FCSB és az FC Voluntari ellen gólt is szerzett, emellett pedig két kupamérkőzésen is pályára lépett. A kiváló fizikai adottságokkal rendelkező labdarúgó 2018-ban a portugál élvonalban érdekelt Moreirense FC együttesétől érkezett az országba.

A portugál első osztályban 47 mérkőzésen egy gólt szerzett, míg a másodosztályban 51 találkozón négyszer volt eredményes. Korábban három szaúd-arábiai csapatban is megfordult, amelyeknek színeiben az első osztályban 19 meccsen egyszer talált be, illetve fél évet a török másodosztályban is lehúzott, ahol csak három mérkőzésen játszott. A portugál állampolgársággal is rendelkező Fofana piaci értéke a Transfermarkt szerint 450 ezer euró.

„Új középpályással erősödött a csapatunk! Folyamatosan erősödik a Sepsi OSK: véglegessé vált, hogy a guineai Boubacar Fofana is Sepsiszentgyörgyön folytatja pályafutását. A 30 esztendős védekező középpályás egy évre kötelezte el magát klubunkhoz, egy év hosszabbítási opcióval. Boubacar Fofana legutóbb a Medgyesi Gázmetán játékosa volt, de korábban a portugál Moreirense, C. D. Nacional, Tondela, Gondomar, valamint a szaúd-arábiai Al-Ettifaq és Al-Khaleej együttesben is szerepelt. Fofana 18 alkalommal játszott Guinea válogatottjában. Sok sikert kívánunk új játékosunknak a piros-fehér színekben!” – olvasható a klub közleményében.

A Sepsi OSK kedden felkészülési mérkőzést játszott a másodosztályú FK Csíkszereda csapatával a sepsiszentgyörgyi stadionban. A jobb játékerőt képviselő házigazdák Kovács Lóránt, Nicolae Carnat és Gabriel Vașvari góljával 3–0 arányban győztek. A piros-fehér mezesek szombaton 18 órától hazai pályán a Craiova ellen kezdik a 2020–2021. évi élvonalbeli labdarúgó idényt. (miska)