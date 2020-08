A 13. percben vezetést szerzett a Paris Saint-Germain, Ángel Di María középre csavart szabadrúgása után Marquinhos fejelt a kapuba, a magyar kapusnak esélye sem volt védeni. Ezt követően is a francia csapat volt aktívabb, Neymar szabadrúgása a kapufán csattant, majd a szünet előtt a PSG az előnyt is növelte. Gulácsi az ellenfélnek rúgta a labdát, Di María pedig közelről nem hibázott.

A fordulásra kétgólos hátrányban kettős cserével változtatott Julian Nagelsmann vezetőedző, és kiegyenlítettebb is lett a mérkőzés az RB Leipzig határozottabb játékának köszönhetően. Mégis a francia csapat talált be ismét, Juan Bernat fejesébe Gulácsi csak belekapni tudott. A német együttes játékosai lest reklamáltak, a videóbírós elemzés után végül érvényesnek találták a gólt.

A háromgólos különbség után lassult a játék, viszont a francia csapat így is dolgozott ki helyzeteket: Kylian Mbappé és Leandro Paredes lövését, Di María szabadrúgását is hárította Gulácsi. Willi Orbán a 83. percben csereként lépett pályára, egy fejelési kísérlete volt.

A PSG ötödik francia együttesként került a legrangosabb kupasorozat döntőjébe a Reims (1956, 1959), a Saint-Étienne (1976), az Oympique Marseille (1991, 1993) és az AS Monaco (2004) után, a trófeát közülük csak a Marseille csapatának sikerült elhódítania 1993-ban.

Eredmény, elődöntő: RB Leipzig–Paris Saint-Germain 0–3 (gólszerzők: Marquinhos 13., Di María 42., Bernat 56.).