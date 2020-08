Gyermekeink

Következő írásunk

HUNGARIKUM NAPOK. A korornavírus-járvány ellenére megszervezik idén is szabadtéren a nagyszebeni 11. Hungarikum Napokat, amely a magyar konyha és ízvilágot mutatja be. Az augusztus 20. és 23. között zajló Hungarikum Napok idén is a gasztronómiára fókuszál, mert Nagyszeben az Európa Gasztronómiai Régió címet viselte tavaly, és ennek keretében a magyar fesztivál is része volt az önkormányzat hivatalos programjának.