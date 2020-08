Fodor Imre hétfőn nyújtotta be a feljelentését az ügyészségre, mivel meglátása szerint a Népi Mozgalom Pártja polgármesterjelöltjének, Iancu Nicolaénak indulása érdekében aznap délután benyújtott támogató aláírások egy része hamisított. A lajstromon több olyan név is szerepel, akikről biztosan tudni, hogy már jó ideje külföldön élnek és az elmúlt időszakban nem is látogattak a községbe. A polgármester szerint olyan személy neve és szignója is fellelhető a listán, aki két évtizede az Amerikai Egyesült Államokban tartózkodik, de Norvégiába, Nagy-Britanniába, illetve Magyarországra kitelepültek is megtalálhatók. Az elöljáró egy további gyanús részlettel is szolgált, az aláírások hitelességét igazoló saját felelősségre kiállított nyilatkozatokat – melyet a gyűjtést végzők látnak el kézjegyükkel – olyanok írták alá, akik szintén hosszú ideje nem élnek a községben. Fodor Imre azt kérte az ügyészségtől, ellenőrizzék az aláírások hitelességét. A sajtó felvetésére, hogy mi érdeke lehet az NMP-nek, hogy ily módon indítsa jelöltjét, a polgármester egyebek mellett azt nyilatkozta, hogy nem csak a román alakulatnak lehet érdeke, hogy minél több román ajkú lakos szavazatát „eltérítse”. Az elöljáró szerint arról van szó, hogy valakik ezzel azokat a voksokat akarnák más irányba terelni, amelyeket nagy eséllyel az ő személyére adnának le a polgárok. Fodor Imre közvetve bár, de az Erdélyi Magyar Szövetség helyi szervezetét látja az akció mögött, hozzátéve, hogy a nyomozás és vizsgálat az ügyészség hatáskörébe tartozik. Meglátása szerint furcsa, de legalábbis érdekes véletlen, hogy az EMSZ helyi vezetője pont hétfő reggel kérte ki a választói névjegyzéket – amihez egyébként törvény adta joga van –, majd kora délután feltűnt az NMP a hatvan támogató aláírással, egy olyan jelölttel, akinek indulásáról addig senki nem tudott.

Nem tűrik a rágalmat, tiszta versenyt akarnak

A polgármester általuk vádaknak minősített kijelentéseire a pártszövetség részéről Bálint József, a megyei testület koordinációs vezetője, Komán László polgármesterjelölt, Benkő Árpád Jenő, a Magyar Polgári Párt illyefalvi szervezetének elnöke, önkormányzati képviselő, valamint Kulcsár-Terza József, az RMDSZ-színekben parlamenti mandátumot nyert MPP-s politikus reagált tegnap. Bálint József szerint ők a tiszta versenyre, tisztességes kampányra rendezkedtek be, de úgy tűnik, hogy már a jelöltállítás során kiderült, nem mindenki híve a tisztes indulásnak, egyesek pedig rágalmazással máris árnyékot vetnének a pártszövetségre. Eltökélt szándékuk, hogy minden túlkapás, sértő, rosszindulatú vagy rágalmazó megnyilvánulás ellen fellépjenek, a szükséges jogi utat is végigjárva. Illyefalva polgármestere megnyilvánulásai esetében sem tesznek kivételt. Komán László és Benkő Árpád az elnök szerint megdöbbenéssel és felháborodással vették tudomásul Fodor Imre nyilatkozatát. Mindketten igazságtalannak tartják a polgármester azon vádját, hogy közük lenne az NMP hamisnak tűnő aláírásainak gyűjtéséhez, illetve határozottan cáfolták, hogy a pártszövetségnek érdeke lenne, hogy szavazatok eltérítése érdekében román jelölt állításában vállalnának szerepet. Komán László szerint az EMSZ célja, hogy a román ajkú szavazópolgárokat is megszólítsa, és az alakulat mellé állítsa. Határozottan visszautasítják az elöljáró vádjait, és felkérik, hogy nyilvánosan kérjen bocsánatot a valótlan állításaiért, amelyek becsületsértők és hitelrontók az alakulatra nézve. Arról is beszámoltak, hogy tegnap két bűnvádi feljelentést is benyújtottak az ügyészségre, az egyikben a NMP által iktatott támogató aláírások gyűjtése körülményeinek és hitelességének kivizsgálását kérik, a másikat pedig Fodor Imre ellen, becsületsértés és hitelrontás gyanújával.

Gyanús aláírások, polgármesteri spekuláció

A szignókat illetően Benkő Árpád elmondta, ő maga is tanulmányozta az íveket – amelyekhez a törvény értelmében bárki szabadon hozzáférhet –, és valóban olyan személyek neveivel találkozott nem csak aláíróként, de gyűjtőként is, akik hosszabb ideje külföldön tartózkodnak. Ezt ellenőrizték is a rokonaiknál. De egyúttal azt is sikerült kideríteni, hogy pont az egyik gyűjtő nem szerepel a választói névjegyzékben, így a polgármester állítása, mely szerint e dokumentumból kerültek át az adatok a támogatói lajstromra, nem állja meg a helyét. Az EMSZ politikusai ugyanakkor megerősítették, hogy hétfőn valóban kikérték a választói jegyzéket, de ezt az alakulat saját céljaira. Azt viszont már a polgármester spekulációjának tekintik, hogy azt feltételezte, a gyanús kézjegyek mögött az EMSZ állhat bármi módon. Az is kiderült, hogy maga az NMP jelöltje nagyjából egy hónapja nincs itthon, ami még furcsábbá teszi számukra is indulását. Benkő Árpád ugyanakkor elmondta, hogy amint a polgármester állításai a tudomásukra jutott, először személyes találkozón próbálta jobb belátásra bírni, majd Komán László is, de az elöljáró nem határolódott el a korábbi kijelentéseitől. Ezt követően tették meg a fentebb említett lépéseket, majd az ügyészséghez fordultak. Újságírói kérdésre tisztázták: amennyiben Fodor Imre nyilvánosan bocsánatot kér, akkor visszavonják az ellene tett feljelentést, ha viszont nem, akkor végigviszik a teljes eljárást, ha szükséges kártérítést is kérve.

Kulcsár-Terza József szerint tisztességtelen volt a polgármester lépése olyanokkal szemben, akik nem loptak, csaltak, hazudtak, és most sem teszik, és az ellenféltől is ezt várják el. Furcsának minősítette ugyanakkor, hogy pont őket vádolják azzal, hogy román pártokkal bratyiznak. Mindhárman elkeserítőnek tartják, hogy már a kampány elején ilyesmik történnek, bár az elmúlt két hónap alatt kaptak olyan visszajelzést, hogy ellenfelük „mocskos versenyre készül”. Újságírói kérdésre egyöntetűen úgy vélték: az elöljáró hirtelen felindulásból járt el, úgymond partizánakcióba kezdett, amihez az RMDSZ-nek nincs köze, az egész közösséget megdöbbentette ezáltal, és nem értik, miért jó neki „ha maga alatt vágja el a fát”.

Az NMP jelöltjei támogató aláírásai kapcsán egyébként kedden a Mentsétek meg Romániát Szövetség háromszéki szervezete is jelezte, hogy a megyei önkormányzati helyekre pályázók esetében is fennáll a gyanú, hogy hamisított kézjegyeket tartalmazó listákat iktattak.