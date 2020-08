Megvalósítások és tervek a céhes városban /x/

Nehéz örökséggel kezdte első mandátumát 2012-ben, de mára mondhatjuk, sikerült a fejlődés útjára terelnie Háromszék Párisát Bokor Tibor kézdivásárhelyi polgármesternek. A városba az elkövetkezendő időszakban több mint hetvenmillió lej értékben érkezik pályázati pénz, középületek újulnak meg, utcákat korszerűsítenek. Az ivóvízhálózaton jelentkező problémák képezik a legnagyobb gondot, az újrázó elöljáró szakemberek segítségével ezt a gondot is minél gyorsabban meg akarja oldani. Nemcsak mandátumot értékeltünk, hanem tervekről is beszélgettünk a céhes város polgármesterével, aki RMDSZ színekben indul a helyhatósági választáson.

- Melyek az elmúlt időszak legfontosabb eredményei?

- Hosszú folyamat volt, de az elmúlt időszakban sikerült elérni, hogy a tömbházak között parkolókat tudtunk építeni, rendeztük a területeket. Persze, vannak még elhanyagolt részek – gondolok itt az Achim András, Benedek Elek és a Margaréta utca egy részére – de az elkövetkezendőkben igyekszünk mindenütt fejleszteni. Sikerült pontot tenni az előző városvezetés által megkezdett, de egy bebukott cég és a bürokrácia útvesztői miatt évekre leállt Vasút utca korszerűsítésére. Aszfalt került a Vágóhíd utcába, megújult a Purczell János és Fenyves utca, az Udvarterek belső gyűrűje, zajlik a Molnár Józsiás és a Bem József utcák teljes korszerűsítése, megújulnak a főtérre nyíló udvarterek is, illetve környékükön levő utcák, így például az Iskola, Mesterek és a Apafi Mihály is. Elkészült a víz- és csatornahálózat a városhoz tartozó településeken, a következő őket érintő nagy beruházás a földgázvezeték kiépítése lesz. Ezért nem készítettük el a járdákat, mert a cső lefektetése miatt fel kellene azokat törni. Amint a földgázcsövet lefektetik következik a járdák és bicikliút építése és az utak teljes körű korszerűsítése. Benépesültek az ipari parkok, teljes kapacitással működik az inkubátorház. Voltak kételkedők, akik szerint a műjégpályát nem lehet befejezni, de íme: elkészült, a város és térség lakói örömmel használják. Nagyméretű munkálat zajlott a Gábor Áron Iskolaközpontban, nemcsak az iskola épülete bővült és újult meg, hanem korszerű étkezdével is büszkélkedhet az intézmény. Magyar kormányzati támogatással elkezdtük a minorita rendház teljes felújítását, a műemléképületben – a céhes város szellemében – szakmát, mesterséget lehet majd tanulni. Mindezek mellett számos európai uniós szerződést írtunk már alá, következik a kivitelezés, ugyanakkor további projektjeink aláírásra vannak előkészítve.

Az egyirányúsított Szabadság utca véglegesített térrendezéssel

- Milyen pályázatokról van szó?

- Aláírtuk már a finanszírozási szerződést az egykori Székely Katonanevelde korszerűsítésére, valamint a kivitelezési szerződés a Csipkerózsika óvoda és a Benedek Elek utcában levő bölcsőde felújítására. Most kaptam értesítést, hogy európai uniós finanszírozást kapunk az Apor Péter Szaklíceum felújítására is. Emellett a Bod Péter Tanítóképző udvarán új óvodát építünk, az úgynevezett Dac-tónál pedig szabadidőközpontot, csak itt két kilométer bicikliutat építünk, de továbbiakat alakítunk ki a Molnár Józsiás, Bem József és Gyárak utcájában is. Az említett régi kaszárnyában kulturális központot szeretnénk berendezni, a tanintézmények pedig környezetbarát létesítményekké lépnek elő. Új inkubátorházat alakítunk ki a Nicolae Bălcescu utcában levő régi hőközpontból, ezzel egyidőben az ott lévő teret is rendezzük. Megújul a sebészet épülete – erre szintén megvan már a kivitelezési szerződés, kibővül a járóbeteg rendelő, ennek köszönhetően meg tudjuk nyitni a kórház Vasút utcai bejáratát. Zajlik a piac felújítása is. Számszerűsítve mintegy 74 millió lejről van szó, ennyi uniós pénz rég nem érkezett Kézdivásárhelyre.

- Az a „vád” is érte az ellentáborból, hogy kampányidőszakra időzítették ezeket a munkálatokat…

- Ez így egész egyszerűen nem igaz. Egyrészt azért, mert ha nem lett volna a járványveszély, akkor a választásokat már júniusban megtartották volna. De más vonatkozásban is rosszindulatú ez a feltételezés. Az udvarterek korszerűsítése például 2015-ben kezdődött, viszont a főtérre nyíló utcák felújítására hiába hirdettük meg a munkálatot, nem akadt kivitelező, főleg az építkezésben megemelt minimálbér miatt. Ötödik kiírásra jelentkezett egy brassói cég. A többi munkálat esetében a törvényes procedúra hátráltatott, hiszen egy pályázatnak meg vannak az állomásai: meg kell nyerni, a tervezést meg kell hirdetni, majd közbeszerzésre kell kiírni a munkálatot, ez egy időigényes folyamat. A Molnár Józsiás utca például párhuzamosan futott az évekkel korábban megnyert Vasút utca felújításával, de a cég egyszer be kellett fejezze a megkezdett munkát, utána jött a vírusos időszak, tavasszal például senki nem tudott dolgozni a szigorítások miatt.

- A város legnagyobb gondját az ivóvíz hálózaton jelentkező csőtörések okozzák. Mit tud tenni a probléma orvoslása érdekében?

- A szolgáltatóval rég zajlik a vita, ami esetenként veszekedésig fajult el. A sok perlekedés eredménye, hogy végre sikerült elérni, hogy Kézdivásárhelyre helyezzenek egy mérnököt, akinek munkáját dr. Szilveszter Szabolcs alpolgármesterjelölt is segíti. A szakértelem mellé persze pénz is kell, mi ezt biztosítjuk. Első fázisban a Csernátoni úton levő vezetéket fogjuk kicserélni, utána következik a Gyárak utcája. Ezzel két kritikus pontot fel tudunk számolni. Az udvarterekben is zajlik a víz- és csatornahálózat korszerűsítés, a Molnár Józsiás utcában szintén megtörtént a csőcsere. Nem fog egyik napról a másikra történni a felújítás, senkit sem akarunk áltatni. Több évtizedes gondokat kell orvosolni, ez nem megy másként csak fokozatosan. Tudjuk, hogy a lakosság egyre türelmetlenebb, de bízzanak benne, hogy végére járunk ennek a problémahalmaznak.

Kézdivásárhely országos szinten népszerű műjégpályája

- Mi fog történni a Fortyogófürdővel és lesz-e uszodája Kézdivásárhelynek?

- A Fortyogófürdő kapcsán pereskedés zajlik, új ügyvéd képvisel, bíztatóan alakulnak a dolgok. Amint sikerül a jogi eljárásnak a végére érni, akkor a város fogja ügykezelésbe venni az ingatlant, a strandot minimális erőfeszítéssel be lehet indítani, a kezelőbázis felújítására pedig pályázunk. Az uszoda elkészült alapja statikailag jó állapotban van, a tervek napirenden. Ígéretet korábban kaptunk ugyan finanszírozásra, viszont időközben azt a miniszterelnök-helyettest leváltották. Azon leszek, hogy ez a létesítmény is elkészülhessen, én ennek érdekében mindent megteszek.