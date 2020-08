Növekvőben az új fertőzöttek és elhunytak száma

Ismét megnőtt a koronavírussal összefüggésbe hozható elhalálozások száma, szerdáról csütörtökre 48 esetről számoltak be – ezzel immár 3154-en hunytak el a járvány kezdete óta – , s mint az a hivatalos összesítésből kiderült, az érintettek zöme más betegségekben is szenvedett. Többen szorulnak intenzív terápiás ellátásra is, számuk csütörtökön 489-re nőtt. Országszerte a kórházakban 7198 pácienst kezelnek, s több mint tízezer igazolt fertőzöttet otthoni, további 5600 pedig intézményi elkülönítésben tartanak megfigyelés alatt.

A legutóbbi jelentés óta több mint 24 ezer koronavírusteszt eredményét dolgozták fel, ebből tízezret kérésre végeztek el a laboratóriumokban.