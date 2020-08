Elhalálozás

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a bölöni születésű

id. KOZMA ZOLTÁN

életének 75. évében hirtelen elhunyt.

Temetése 2020. augusztus 21-én, pénteken 13 órakor lesz a bölöni

ravatalozóháztól.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

„Elhagytad a házat, amit úgy szerettél, itt hagytál mindent, amiért küzdöttél. Most már Nélküled jön el a nyár, az ősz, a tél, a tavasz, de bármilyen szép is, nélküled nem lesz ugyanaz. Kérjük Istent, hogy jól bánjon Veled, helyettünk angyalok simogassák fejed. Olyan drága voltál nekünk, hogy azt nem pótolja senki, lelkünk sebeit nem gyógyítja semmi.”

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a nagybaconi születésű mikóújfalusi

id. ORBÁN GYULA

életének 78. évében rövid betegség után elhunyt.

Drága halottunkat 2020.

augusztus 22-én, szombaton 15 órától kísérjük utolsó

útjára a mikóújfalusi

ravatalozóháztól.

Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

Megállt egy szív, mely élni vágyott, / Pihen az áldott kéz, mely dolgozni vágyott. / Nélküled üres és szomorú a házunk, / Nem hisszük el, hogy téged hiába várunk.

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, nagytata, testvér, a rétyi

id. FÁBIÁN JÓZSEF

életének 69. és házasságának 45. évében elhunyt.

Temetése 2020. augusztus 22-én 14 órától lesz a rétyi templom cinterméből.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Pihenése legyen csendes emléke áldott.

A gyászoló család

Köszönet

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik az orbaiteleki FAZAKAS SÁNDORNÉ

(BÖZSIKE NÉNI) temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek és mély fájdalmunkban osztoztak. Külön köszönet mindazoknak, akik a nehéz percekben mellettünk álltak, önzetlenül segítettek.

A gyászoló család

Megemlékezés

Mély fájdalommal és a hiány leküzdhetetlen érzésével emlékezünk augusztus 21-én az ikafalvi születésű NAGYOLÁH SÁNDORNÉ MÁTYÁS

EMMÁRA halálának első

évfordulóján. Megpihenni tértél, a fájdalmat elhagyva, melyet reménykedve,

türelemmel viseltél magadban. Kegyetlen volt a sors, elvett tőlünk, de a szereteted örökre itt marad velünk.

Emlékét őrzi egész családja.

Kegyelettel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi AXENTE SÁNDORRA halálának 10.

évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

Könnyes szemmel, fájó szívvel emlékezünk a szárazajtai születésű id. SZÉP LAJOSRA, aki hat hete távozott el közülünk. Jóságát és szeretetét lelkünkben őrizzük.

Bánatos özvegye

és gyermekei

Ma tizennégy éve, hogy

eltávozott közülünk

OLÁH MÁRIA (Mancika). Emléke legyen áldott.

Hozzátartozói

„Múlnak a hónapok, telnek az évek, de mi soha nem feledünk titeket. Örök az arcotok, nem száll el a szavatok, minden mosolyotok emlékünkben örökre megmarad.” Soha el nem múló szeretettel emlékezünk

NYERGES CSABÁRA

halálának harmadik és

NYERGES ISTVÁNRA ­halálának 18. évfordulóján. Pihenésük legyen csendes, emlékük áldott.

Szerettei

Fájó szívvel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi születésű IMREH ISTVÁNRA halálának hatodik hetében. Emlékét

szívünkben őrizzük.

Nyugalma legyen csendes.

Szerettei

Az élet csendesen megy tovább, de az emlékek

elkísérnek egy életen át. Soha el nem múló szeretettel

emlékezünk a gidófalvi

FERENCZ JÓZSEFRE

halálának hatodik

évfordulóján. ­

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

Id. KONCZ JÓZSEF, a szeretett férj, apa, nagyapa halálának első évfordulója alkalmával szomorú szívvel és fájdalommal emlékeznek családtagjai. Nagyon hiányzik! Özvegye, Koncz Erzsébet 51 év házasság után így emlékezik: „Örökre elhagyva / Egyik percben még itt voltál, / S most csak üres szobát találom. / Akkor még vidáman szóltál... / De sajnos nem úgy látom! / Egy váratlan pillanat és nem vagy, / Soha többet nem láthatlak téged, / S hiába tudom, szíved el nem hagy, / Akkor is sóvárgok érted! / Szeretlek örökké, értsd meg! / Miért kellett a csillagokhoz szállnod?! / Miért nem maradtál tovább velem?! / Miért kellett porrá válnod?! / Miért engedted el a kezem ?! / Állandóan érted könnyezem! / Kisírt szemmel ülök pihenődnél, / Még most sem hiszem el, hogy vége, / Hogy megjelensz a Teremtőnél, / Hogy nem lehetsz többé életem része!” Nyugodjon békében. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk

MÜLLER SÁNDORRA,

aki augusztus 23-án hét éve, hogy itt hagyott örökre. Áldott legyen a föld, ahol nyugszik.

A gyászoló család

Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk BARA LÁSZLÓNÉ FOSZTÓ JOLÁN halálának 17. évfordulóján. Pihenése legyen

csendes, emléke áldott.

Fia és leánya

„Elmúlt egy év, mint egy pillanat, de az emléked szívünkben megmarad. Nyugodj csendesen, legyen rózsás álmod, találj odafent örök boldogságot.” Könnyes szemmel emlékezünk a zabolai születésű sepsiszentgyörgyi GÁL BÉLÁRA halálának

első évfordulóján.

Szerető családja

Fájó szívvel emlékezünk az angyalosi SINKA JÓZSEFRE halálának 23. és

SINKA MARGIT MANCIRA (született ZSIGMOND)

halálának 10. évfordulóján. Nyugodjanak békében.

Lányuk, fiuk, vejük, menyük, öt unokájuk és

hét dédunokájuk

Kegyelettel emlékezünk NAGY SÁNDOR

református lelkipásztorra

halálának tizenhetedik

évfordulóján. Ő örökké él, aki a szívekben él. „...a halottak hallják az Isten Fiának szavát, és akik hallják, élnek”

(János 5, 25)

Szerettei

