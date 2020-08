Apróhirdetések, gyászjelentők

Zene

RAJZFILMZENE A KULTÚRPARKBAN. Sepsiszentgyörgyön az ’56-os emlékparban a KultúrPark következő koncertjére augusztus 22-én 17 órától kerül sor, ahol a Mesehetes zenekar rajzfilmzene-előadással várja a gyerekeket és a nosztalgiázni vágyó felnőtteket. A Mesehetes héttagú csíkszeredai zenekar tíz évvel ezelőtt alakult. Repertoárjuk a leghíresebb magyar rajzfilmek zenéit, valamint néhány Walt Disney-mese slágerének magyar változatát tartalmazza, melyeket saját feldolgozásban adnak elő. A gyermekkori élményt felidéző népszerű filmslágerekkel nosztalgikus hangulatot kívánnak kelteni a felnőttekben, míg a gyermekeket kedvenc mesefigurájuk dallamos megjelenítésével örvendeztetik meg. A Mesehetes előadására a belépés ingyenes.

Hitvilág

SZÖRCSE. Imecsfalva filiájában, Szörcsén szombaton 12 órától tartják a Szent István-napi búcsús szentmisét.

KOVÁSZNA. Augusztus 23-án, vasárnap a 12 órakor kezdődő búcsús szentmisén ünnepel a kovásznai katolikus közösség. A búcsú főszónoka dr. Kovács Gergely gyulafehérvári érsek, aki a szentmise keretében megáldja a Szent István király tiszteletére épített templom teljesen felújított belsejét.

Képernyő

ERDÉLYI MAGYAR TELEVÍZIÓ. A világjárvány miatt idén online tartják meg az ötödik Huszár- és katonadal találkozót. Az idei találkozó ma 14.30-tól tekinthető meg az Erdélyi Magyar Televízióban a brassói magyar adás műsorsávján. Szervezők: Csernáton Polgármesteri Hivatala, IKA Egyesület, Haszmann Pál Múzeum, Pakó András Férfi Dalcsoport, valamint Ágoston József és Nagy Endre. A műsor szerkesztője Bálint Ferenc brassói tévés szakember.

Röviden

FOTÓZÁS. A sepsiszentgyörgyi KépVidék Alkotócsoport tagjai augusztus 21–23. között Esztelneken és Kurtapatakon fényképeznek. Kérik a falvak lakóinak közreműködését, megértését.

LOMTALANÍTÁS. Sepsiszentgyörgyön az év végéig tart az ingyenes lomtalanítási kampány. A fölöslegessé vált tárgyak, használati eszközök elszállításáról előzetesen a 0267 310 123-as telefonszámon lehet egyeztetni. A Tega Rt. vidéken is összegyűjti a lomokat, ma Gidófalván és Étfalvazoltánban, hétfőn Fotosmartonoson és Angyaloson. Elszállítják a régi ruhákat, használaton kívüli bútorokat, fölöslegessé vált ócskaságokat, a síküveg kivételével a palackokat és befőttes üvegeket is. 5 kg üveghulladékért 0,5 liter sört adnak.

FOGADÓÓRA. A Volt Politikai Foglyok Kovászna Megyei Szövetsége minden pénteken 10–12 óráig fogadja tagjait, a délutáni ügyfélfogadást megszüntették. A kézdivásárhelyiek és környékbeliek a nyugdíjasklubban keressék a megbízottat. Kérik az érvényes egészségügyi előírások betartását.

ÜGYINTÉZÉS. Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének négy városi irodájában az ügyfélszolgálat és a magyar állampolgársági ügyintézés programja: hétfőtől csütörtökig 8–16, pénteken 8–14 óráig. Várják az érdeklődőket az RMDSZ sepsiszentgyörgyi (Martinovics Ignác utca 2. szám, a Beör-palota első emelete, telefon: 0735 610 100), kovásznai (Szabadság utca 12. szám, telefon: 0734 639 897), kézdivásárhelyi (Apafi Mihály utca 1. szám, telefon: 0721 297 540), illetve baróti irodájában (Szabadság utca 19-es th., 4B lh., telefon: 0742 174 168). E-mail: haromszek@rmdsz.ro. Telefon: 0267 352 552. Honlap: haromszekirmdsz.ro. n Az EMNT kézdivásárhelyi irodájának nyitvatartási programja: hétfőtől péntekig 9–15 óráig. Telefon: 0267 360 087, 0786 193 581. Az iroda munkatársai arra kérik az ügyfeleket, hogy tartsák be az ajtóra kifüggesztett szabályzatot.

SUGÁSFÜRDŐN látogatható a kezelőközpont és a fitneszterem. A kezelőközpont naponta 11–21, a fitneszterem 11–19 óráig tart nyitva. Előzetes bejelentkezés szükséges a 0731 085 476-os telefonon. A koronavírussal kapcsolatos egészségügyi előírások betartása kötelező.

GOMBAELLENŐRZÉS. A László Kálmán Gombászegyesület és a Tega szervezésében Sepsiszentgyörgy központi zöldségpiacán hétfőn, szerdán és pénteken 8–10 óráig Zoltán Sándor gombaszakértő átvizsgálja a gyűjtött gombákat és szakmai tanácsot ad. A szolgálat in­gyenes.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön mától naponta 20–8 óráig a Csíki utcai Dona (telefon: 0372 407 231) éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki), 8–12 és 16–20 óráig szombaton és vasárnap a Sport utcai Galenus (telefon: 0367 800 011); Kézdivásárhelyen hétvégén a Gábor Áron utcai Ambrózia (0267 360 608), hétfőtől a Dózsa György utcai Ambrózia; Kovásznán szombaton 8–12 óráig a Vipera (0267 935 431), 8–16 óráig és vasárnap 8–14 óráig a Farmacom (0267 310 110); Baróton szombaton 9–13 óráig a Szabadság utcai Mária (0729 935 449) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben (telefon: 0267 708 431) szombaton és vasárnap 9–12 óráig; a Lázár Mihály utca és a Grigore Bălan út kereszteződésénél levő Fazakas Dental Clinic rendelőben (telefon: 0744 857 743) szombaton és vasárnap 14–19 óráig fogadják a sürgősségi eseteket.