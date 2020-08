Oktatási szabályozás járvány idejére

A sürgősségi rendelet többek között előírja, hogy a járványhelyzet alakulásának függvényében az iskolák vezetősége a szülői bizottsággal való egyeztetést követően javaslatot tehet az online oktatásra való áttérésre. Az iskola javaslatát előbb jóvá kell hagynia a tanfelügyelőségnek, majd a megyei vészhelyzeti bizottsághoz kerül, amely eldönti, hogy mekkora időszakra vonatkozik a rendelkezés, illetve hogy a járványhelyzet megkövetel-e további intézkedéseket is vagy sem. A megyei tanfelügyelőségeknek hetente jelentést kell tenniük az oktatási minisztériumnak a megyei vészhelyzeti bizottság által elrendelt intézkedésekről. A fenti eljárással felfüggesztett oktatási tevékenység újraindításáról szintén a megyei vészhelyzeti bizottság hivatott dönteni a megyei közegészségügyi igazgatóság jóváhagyásával.

A jogszabály azt is előírja, hogy amennyiben az iskolákban rendelkezésre álló termek nem elégségesek az illetékes hatóságok által megszabott egészségvédelmi szabályok betartásához, a megyei tanfelügyelőség a célnak megfelelő helyiségeket igényelhet a helyi önkormányzattól.

Amennyiben hatósági döntésre felfüggesztik vagy korlátozzák a tanulók fizikai jelenlétét feltételező oktatási tevékenységet, az oktatási minisztérium rendelettel módosíthatja a kerettantervbe foglalt óraszámot – szögezi le a jogszabály.

A felsőoktatási intézmények esetében az egyetem szenátusa hozza meg a döntéseket a hallgatók fizikai jelenlétét feltételező tevékenységekkel kapcsolatban, az egészségügyi és az oktatási minisztérium közös rendeletében megszabott intézkedések tiszteletben tartásával. A szenátus határozhat úgy, hogy minden tevékenység a diákok fizikai jelenlétében zajlik, vagy csak ezek egy része, vagy egyetlen tevékenység sem. Az oktatás újraindításáról szintén az egyetem szenátusa hivatott dönteni a megyei közegészségügyi igazgatóság jóváhagyásával.

A sürgősségi rendelet értelmében a záróvizsgák, a magiszteri vizsgák és a doktori dolgozat védése is megtartható online.



Finanszírozás taneszközökre

A kormány ugyanakkor sürgősségi rendeletet fogadott el 500 ezer táblagép és egészségügyi védőanyagok elszámolására az iskolákban – közölte a kabinet szerdai ülését követően Raluca Turcan miniszterelnök-helyettes. A helyi hatóságok, illetve a tanfelügyelőségek által vásárolt táblagépek ellenértékét, mintegy 100 millió eurót, az európai alapok minisztériumán keresztül számolják el.

További 50 millió eurót költenek különböző egészségvédelmi anyagok beszerzésére. 25 millió euró értékben egészségügyi konténereket vásárolnak, melyeket azokban a helységekben szerelnek fel, ahol nincs vezetékes víz – mondta el a miniszterelnök-helyettes.



Kevesebb óraszám

Már a 2020–2021-es tanévtől kezdve csökken az óraszám az előkészítő osztályokban – jelentette be tegnap a parlamentben Monica Anisie oktatási miniszter. A tárcavezető szerint a kormány tegnapi ülésén elfogadott egy határozatot, amely elhalasztja az óraszámcsökkenést az egész oktatási rendszer szintjén, de kivesz az órákból az előkészítő osztályokban. Ezt követően közvitára bocsátják az elemi osztályok új kerettantervét.



Elnöki buzdítás

Klaus Iohannis államfő szerdai sajtóértekezletén kijelentette, az iskolának meg kell kezdődnie, még ha nem is úgy, ahogy megszoktuk. Hangsúlyozta, a világjárvány idején fokozottan figyelni kell a gyermekek egészségére, de az oktatásnak mindenképpen meg kell kezdődnie, mert „nem veszíthetünk el” egy generációt. Kifejtette: a gyermekeknek iskolába kell járniuk, tanulniuk kell, és találkozniuk is kell más gyermekekkel, de járvány idején ehhez rendeletekre, utasításokra, különleges eljárásokra van szükség. Ugyanakkor arra bátorította a szülőket, ha egészséges, akkor küldjék iskolába a gyermeket, ha nem egészséges, akkor tartsák otthon és konzultáljanak a családorvossal. „Nem szabad bonyolult, bürokratikus megoldásokat keresnünk, hanem mindenkinek – a szülőnek, az iskolának és az önkormányzatnak is – vállalnia kell szerepét és felelősségét” – mutatott rá az államfő. Iohannis ugyanakkor tegnap kihirdette azt a törvényt, amely szerint szükség- és ostromállapot ideje alatt online is folyhat az iskolai és az egyetemi oktatás.