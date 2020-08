Egyebek mellett ezt is előírja az oktatási intézményekben alkalmazandó egészségügyi szabályokról szóló miniszteri rendelet tervezete, mely augusztus 28-ig közvitán van. A jogszabály tartalmazza a nyilatkozat formanyomtatványát is. Eszerint a szülőknek arról kell nyilatkozniuk, hogy az elmúlt 14 napban gyermekükön nem mutatkoztak a COVID-19 betegség tünetei, nem diagnosztizálták ezzel a kórral és nem is érintkezett koronavírus-fertőzött személyekkel. (Maszol)

KEDVEZMÉNYES OTTHONTEREMTÉS. Jóváhagyta a kormány szerdai ülésén az Első ház program alkalmazási utasításait – jelentette be késő este Ionel Dancă, a miniszterelnöki kancellária vezetője. Az Első ház programban 70 ezer euró alatti új vagy régi házakat lehet vásárolni, 50 százalékos állami garanciával és 5 százalékos előleggel. Ezt kiegészíti az Új ház program, amelyben 70 ezer és 140 ezer euró közötti házakat lehet vásárolni 60 százalékos állami garanciával és 15 százalékos előleggel. A programok azt kö­vetően indulnak, hogy a rendelet megjelenik a Hivatalos Közlönyben. A program idei keretösszege 1,6 millió lej.

BÜNTETIK A KÉSLEKEDÉST. Az országos távközlési hatóság 35 ezer lejre bírságolta a Román Postát, miután kiderült, a két munkanapon belül kézbesítendő elsőbbségi küldeményeknek alig több mint a felét – 51,8 százalékát – sikerült két munkanapon belül kézbesíteniük a törvény által előírt minimum 85 százalék helyett, a maximum négy nap alatt kézbesítendőknek pedig csak a 78 százalékát az előírt 97 százalék helyett. A hatóság a posta 2019-es esztendei tevékenységét ellenőrizte, és azt, hogy mennyire tartották be a 2014–2019 közötti időszakra meghatározott minimális elvárásokat. (Főtér)

KÜLFÖLDRE CSAK ÓVATOSAN. A külügyminisztérium azt ajánlja a román állampolgároknak, hogy a koronavírus-járvány körülményei között, csak halaszthatatlan ügyekben utazzanak külföldre. A tárca közleményében emlékeztet, hogy a román hatóságok hetente frissítik a nagy járványügyi kockázatot jelentő országok lajstromát. A külügy felhívja az utazni vágyók figyelmét, hogy egy adott állam besorolása bármikor megváltozhat, és az oda, illetve onnan vissza közlekedő repülőjáratokat egyik napról a másikra törölhetik. A diplomáciai képviseletek mindenkor készen állnak konzuli segítséget nyújtani a bajba került román állampolgároknak. A külügyminisztérium ugyanakkor azt ajánlja, hogy tanulmányozzák a tárca honlapjára (mae.ro) feltöltött járványügyi jelentéseket. (Agerpres)