Teraszokra lehet menni, játszótérre nem

Így a megyeszékhelyen működő vendéglátóipari egységek teraszai a működési engedélyben meghatározott program szerint tarthatnak nyitva” – olvasható az önkormányzat közleményében. Ugyanakkor arra kérik ezek működtetőit, hogy a koronavírus terjedésének megfékezése érdekében továbbra is tartsák be a köztelező intézkedéseket – fertőtlenítés, távolságtartás – vendégeik és alkalmazottjaik egészségének megőrzése érdekében. A polgármesteri hivatal tájékoztatójában kitérnek arra is, hogy a játszóterek továbbra is zárva maradnak a vészhelyzet ideje alatt. Arra kérik a lakosságot, alkalmazkodjanak az érvényben lévő szabályozásokhoz, ebben az időszakban ne használják a játszótereket. (dvk)