Új híd épül Kálnokon

A környékbeli házak lakói mesélték, attól szakadt be a híd, hogy a patak melletti út javításához kavicsot szállított át rajta egy kamion.

Azonnal hozzáláttak egy új híd elkészítéséhez. Kiss Károly fakitermeléssel foglalkozik, ő biztosította a faanyagot, a szomszédok közül pedig többen is szerszámot ragadtak, hogy segítsenek. „Tevékeny ember, ügyes ember, egyedül ő tett értünk valamit, mert különben a senki kutyái vagyunk” – fogalmazott az egyik szomszéd.

„Az utat elsimíttatta a polgármester, de más segítséget nem kaptunk tőle, mindenki a saját lehetőségei szerint próbálta eltüntetni az árvíz nyomait” – mondta egy másik.

Éppen tíz évvel ezelőtt volt egy nagy árvíz Kálnokon, mely a mostaninál is több kárt okozott, és az akkori áradás után, 2013 augusztusában készült az a híd, amely most beszakadt. Részben az is önerőből valósult meg, az egyik néninek pontos feljegyzése van arról, hogy a szomszédok közül ki mennyi pénzzel járult hozzá a felépítéséhez.

„Mi szakítottuk be, mi javítjuk meg. Szabadságon vagyok, egy kis faanyag kikerül, s közösen megcsináljuk – mondta lapunknak Kiss Károly, hozzátéve, hogy a kamion egy sepsiszentgyörgyi vállalkozóé volt, aki ugyancsak maga fogja megjavíttatni az autóját. A patakárok őket védi, ezért tartották fontosnak rendbe tenni, nem szaladtak az önkormányzathoz segítségért.

Kisgyörgy Sándor polgármester a sepsikőröspataki köz­ségházán fogadott. Ez a híd nem a kamionforgalom számára készült, ezért szakadhatott be – vélekedett. Mint mondta, a tanács is végzi a maga dolgát az árvízkárok felszámolásában, jelenleg két munkagéppel takarítják a patakárkot a kálnoki nagy hídnál, mert valójában ott gyűlt fel a hordalék, ami meggátolta, hogy a víz gyorsabban lefusson. A sürgősségi beavatkozásokat megtették, szerződést is kötöttek egy céggel, de mivel ők más munkálatokra is le vannak szerződve, nem tudnak folyamatosan náluk dolgozni. Most kezdték el az alaposabb munkát, utak kijavítását, patakmeder-takarítást. A községháza százezer lejt különített el erre a célra, de ez csak részben fedezi a költségeiket, ezért felmérték a károkat, összesítették a panaszokat, és kárjelentést tettek a mezőgazdasági terményekre is. A többi a megyei kormányhivatal katasztrófavédelmi bizottságától függ.

A polgármester szerint az nem zavarja, hogy önerőből bárki bármit tesz a közösségért, de jól esett volna, ha értesítik a Patakszerben történtekről, ő is támogathatta volna ezt a kezdeményezést, akár csak egy kézfogással is.