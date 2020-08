Bizalmatlansági indítvány

Következő írásunk

Harmadik mandátumára készül Baróton Lázár-Kiss Barna András, jelenleg is tisztségben lévő elöljáró, aki úgy érzi, az elmúlt években sikerült kimozdítani holtpontról a várost a hozzá tartozó falvaival egyetemben. Mindez a tudatos és következetes, előrelátó munkának és az annak idején kitűzött, megvalósítható és kivitelezhető céloknak is köszönhető. Az eredmények kézzelfoghatóak, természetesen gondok, problémák mindig is voltak és lesznek, de közös munkával minden akadály előbb-utóbb legyőzhető. Jövőt Erdővidéken is csak biztonsággal és fejlődéssel lehet építeni – vallja az elöljáró.